新開幕麻辣鍋品牌嘉義店 遭網友踢爆店前水溝冒黃油環保局稽查
嘉義市鬧區中山路新開幕的國內某知名餐飲集團麻辣鍋嘉義店，日前遭網友直擊店前排水溝出現疑似油脂浮油，影片曝光引發熱議，質疑餐飲廢油是否不當排放。嘉義市環保局接獲通報，上午派員到場稽查並蒐證，釐清汙染來源與責任歸屬。
這家麻辣鍋品牌嘉義店1月20日開幕，有網友在社群平台貼文指出，店門前水溝可見黃色油脂漂浮，質疑「是否直接把廢油倒進排水溝」，引來不少網友留言關注，甚至點名應檢查是否設置清潔油水分離的設備。
環保局資源循環管理科稽查人員上午到場稽查，初步確實發現水溝內有浮油情形，且與店家營運具有相關性，但仍需進一步採樣、比對與蒐證，才能確認是否構成違規。若查證違反廢棄物清理法，將處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。環保局表示，後續將持續追查汙染來源，呼籲餐飲業者確實落實油脂管理，避免影響市容與公共環境。衛生局也表示，稽查若違反食安法依法處罰。
對此，該知名餐飲集團集團回應，對此次事件深感抱歉，門市均依規定設置並清潔截油槽，事發第一時間已立即清理現場，後續將強化內部營運與清潔流程，避免類似情況再度發生。店經理說，截油槽每日中午及打烊後定期清潔，不可能將廢油直接排入水溝，已再次全面檢視作業機制。
