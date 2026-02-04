快訊

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

迎些西洋情人節 Tiffany藍盒子盛載雙色珍貴金質交織的全新獻禮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新Tiffany Knot 18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石鍊墜，約17萬1,000元。圖／蒂芙尼提供
全新Tiffany Knot 18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石鍊墜，約17萬1,000元。圖／蒂芙尼提供

西洋情人節將至，蒂芙尼（Tiffany & Co. ）揭幕2026年情人節形象短片，以近乎電影規格的敘事手法，重新詮釋愛情中關於力量、承諾與日常深情的細膩樣貌。

延續品牌自1837年以來以故事頌揚愛情的傳統，此次短片由品牌大使安卓亞霍娜（Adria Arjona）擔綱演出，透過私密而真摯的視角，描繪一段看似平凡卻深刻動人的伴侶關係，傳達最動人的愛情往往存在於生活細節之中。在形象影片中影片中，安卓亞霍娜配戴Tiffany HardWear漸層扣環項鍊，搭配同系列耳環、手鍊與經典Tiffany® Setting訂婚鑽戒，大膽鍊節線條與鮮明輪廓，象徵愛情中堅韌而自信的力量。

隨著形象短片正式發布，蒂芙尼也於情人節前夕推出全新Tiffany Knot玫瑰金與鉑金雙色系列珠寶。系列靈感源自象徵連結與承諾的結繩意象，透過玫瑰金的溫潤光澤與鉑金的純淨質感交織，展現剛柔並濟的當代美感。新品涵蓋耳環、項鍊、戒指與手環，設計線條俐落而溫暖，呼應現代愛情中緊密相繫、彼此支撐的情感關係。

事實上，每一件設計寓意豐厚的Tiffany作品都很適合作為情人節贈禮。Tiffany HardWear系列以源自1962年的經典為靈感，延續紐約都市精神，展現獨立自信的現代風格；Elsa Peretti®系列則以Open Heart心形設計與有機線條，詮釋愛情的純粹與自然流動；而自1886年問世的Tiffany® Setting訂婚鑽戒，高辨識度的六爪鑲嵌設計不僅是跨越世代的愛情象徵，也是在情人節續寫愛情新篇章的首選。

Tiffany Knot 18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石單圈窄版戒指，85,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石單圈窄版戒指，85,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石耳環，13萬元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石耳環，13萬元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Open Heart鏤空心形設計作品。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Open Heart鏤空心形設計作品。圖／蒂芙尼提供
Paloma’s Graffiti黃K金Love戒指。圖／蒂芙尼提供
Paloma’s Graffiti黃K金Love戒指。圖／蒂芙尼提供
2026 Tiffany情人節形象短片劇照。圖／蒂芙尼提供
2026 Tiffany情人節形象短片劇照。圖／蒂芙尼提供
2026 Tiffany情人節形象短片劇照。圖／蒂芙尼提供
2026 Tiffany情人節形象短片劇照。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石單圈手環，27萬6,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石單圈手環，27萬6,000元。圖／蒂芙尼提供
全新Tiffany Knot 18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石鍊墜，約17萬1,000元。圖／蒂芙尼提供
全新Tiffany Knot 18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石鍊墜，約17萬1,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石圈形耳環，22萬3,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石圈形耳環，22萬3,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K黃金鋪鑲嵌鑽石雙圈手環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 18K黃金鋪鑲嵌鑽石雙圈手環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear玫瑰K金鑲鑽手鍊大型款。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear玫瑰K金鑲鑽手鍊大型款。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Paloma’s Graffiti Love黃K金戒指。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Paloma’s Graffiti Love黃K金戒指。圖／蒂芙尼提供

情人節 愛情 Tiffany
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

嘉鳳獅子會化身一日情人 攜手華山守護嘉義16名孤老

2月愛情運勢TOP3星座：情人節甜蜜加乘！誰最容易告白成功、關係升級？

先賢治水 「什邡李冰」短片首期殺青

情人節新詮釋 Timberland攜手台灣創作者 PORTER輕霧藍開啟清甜浪漫

相關新聞

客人吃完發燒腹瀉！貝里尼新莊宏匯店傳食安危機 業者緊急停業清消

甫於2025年11月開幕的Bellini Pasta Pasta 新莊宏匯店，傳出疑似食安危機，部分顧客出現發燒、嚴重畏...

迎些西洋情人節 Tiffany藍盒子盛載雙色珍貴金質交織的全新獻禮

西洋情人節將至，蒂芙尼（Tiffany & Co. ）揭幕2026年情人節形象短片，以近乎電影規格的敘事手法，重新詮釋愛...

品保協會公布第2季合理團費 日本團費2因素下修減少1成…靠櫻花季撐盤

中華民國旅行業品質保障協會今公布今年第2季合理團費價格。其中國人最愛去的日本，在3月下旬進入賞櫻旺季，團費本就會比淡季偏...

日本UNIQLO自助結帳要確認1事！他曝新型行竊爛招 等於幫小偷付錢

Uniqlo的自助結帳愈來愈普及，不過，日本出現針對自助結帳的行竊手法。定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」表示，這手法...

信箱一開就中獎！好市多會員爽抽「經典賽東京門票」嗨喊：翔平我來了

2026年世界棒球經典賽將於3月開打，美式賣場好市多（Costco）日前針對黑鑽會員推出門票抽獎活動，送幸運會員前往東京巨蛋觀賽。近期官方已陸續寄出中獎通知，有會員收到得獎信件後在社群平台分享喜訊，抽中日本對韓國的焦點戰事門票，讓大批網友大喊羨慕。

有行旅／九州器物之旅 走訪陶瓷鳥居

日本九州七個縣有高達卅三個陶瓷產地,，是典型的陶瓷天國。有行旅邀請生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。