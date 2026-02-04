聽新聞
迎些西洋情人節 Tiffany藍盒子盛載雙色珍貴金質交織的全新獻禮
西洋情人節將至，蒂芙尼（Tiffany & Co. ）揭幕2026年情人節形象短片，以近乎電影規格的敘事手法，重新詮釋愛情中關於力量、承諾與日常深情的細膩樣貌。
延續品牌自1837年以來以故事頌揚愛情的傳統，此次短片由品牌大使安卓亞霍娜（Adria Arjona）擔綱演出，透過私密而真摯的視角，描繪一段看似平凡卻深刻動人的伴侶關係，傳達最動人的愛情往往存在於生活細節之中。在形象影片中影片中，安卓亞霍娜配戴Tiffany HardWear漸層扣環項鍊，搭配同系列耳環、手鍊與經典Tiffany® Setting訂婚鑽戒，大膽鍊節線條與鮮明輪廓，象徵愛情中堅韌而自信的力量。
隨著形象短片正式發布，蒂芙尼也於情人節前夕推出全新Tiffany Knot玫瑰金與鉑金雙色系列珠寶。系列靈感源自象徵連結與承諾的結繩意象，透過玫瑰金的溫潤光澤與鉑金的純淨質感交織，展現剛柔並濟的當代美感。新品涵蓋耳環、項鍊、戒指與手環，設計線條俐落而溫暖，呼應現代愛情中緊密相繫、彼此支撐的情感關係。
事實上，每一件設計寓意豐厚的Tiffany作品都很適合作為情人節贈禮。Tiffany HardWear系列以源自1962年的經典為靈感，延續紐約都市精神，展現獨立自信的現代風格；Elsa Peretti®系列則以Open Heart心形設計與有機線條，詮釋愛情的純粹與自然流動；而自1886年問世的Tiffany® Setting訂婚鑽戒，高辨識度的六爪鑲嵌設計不僅是跨越世代的愛情象徵，也是在情人節續寫愛情新篇章的首選。
