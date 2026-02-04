品保協會公布第2季合理團費 日本團費2因素下修減少1成…靠櫻花季撐盤

中華民國旅行業品質保障協會今公布今年第2季合理團費價格。其中國人最愛去的日本，在3月下旬進入賞櫻旺季，團費本就會比淡季偏高，但品保指出，今年因航班與飯店供給充裕，即便櫻花季需求強勁，整體團費仍較去年同期下修約10%。

日本線委員廖培沅說，2025年日本入境旅客已突破4000萬人次，較前一年成長逾500萬人，即便去年11月中國宣布抵制日本，仍未影響整體觀光成長，住宿與交通價格也未因抵制而下調。進入第2季，除東北、北海道外，其餘地區團費較今年第1季調漲約1成，但因今年機位、飯店供應充足，且大阪世博結束，與去年同期相比，團費仍呈現下滑，約減少10%左右。

韓國方面，因機票票價下滑，團費明顯下修。韓國線委員林岳雨表示，與去年同期相比，首爾團費下跌15.5%、釜山跌24.1%、濟州島跌18.9%。3月底至4月為韓國賞櫻旺季，團體銷量在去年第4季已達65%，5、6月則以釜山招待團為主。

東南亞市場則呈現分歧。馬來西亞、新加坡、印尼受油價波動、燃料附加費上升影響，與去年同期相比小幅上漲1%至3%，長灘島因無直飛航班，漲幅達5%至10%。至於一直都很熱門的越南，整體則較第1季下修2%至5%，其中芽莊旅遊熱度降溫，降幅約15%；富國島則因飯店調漲，4星團費上漲5%，北越整體降幅10%，中越持平。

長程線部分，則受到匯率、燃油、門票與大型國際賽事影響，美加、歐洲團費普遍走揚，其中中亞、非洲漲幅更高達2至3成。美加線受匯率、旺季報價與門票調漲影響，第2季團費明顯上揚。品保協會指出，美國11個國家公園今年起調高門票，並對外國旅客加收100美元，加上6月世界盃足球賽於美加墨登場，部分城市甚至宣布不接待旅遊團，推升團費壓力，較今年第1季調漲5%左右，與去年同期相比，4月到5月漲幅約3%，6月漲幅約10%。

歐洲線同樣受到匯率牽動。歐洲線委員陳榮信指出，歐元、英鎊、瑞士法郎均處高檔，旅行社成本壓力大，歐洲線與今年第1季相比漲幅約8%到10%，與去年同期相比漲幅約5%到7%，但市場買氣偏弱，業者可能讓利促銷，消費者可多注意。

中亞、非洲線則因通膨、燃油與景點門票調漲，團費年增2至3成。紐澳線受匯率影響，與第1季相比澳洲降3%、紐西蘭降4%；年減幅度分別為7%與3%。

國旅方面，品保協會指出，第2季團費較第1季小幅下修2%至4%，但與去年同期相比，因油價與人事成本上升，平均仍上漲3%至5%。