春季出遊日韓團費調降1到2成 歐美估漲1成

品保協會今天公布今年第2季團費合理價格，日本及韓國方面，受到機票票價及飯店影響，與去年同期相比跌幅約1到2成，美國及歐洲等則受匯率影響，調漲約1成左右。

中華民國旅行業品質保障協會今天舉辦115年第2季合理團費發布記者會。馬新泰菲印方面，委員凌榮浚表示，新加坡、馬來西亞及印尼為主要成長市場，受到油價波動導致燃料稅金高漲影響，整體漲幅與去年相比成長1%到3%，長灘島因無直飛航班，漲幅為5%到10%；與今年第1季相比，少數國家因機票票價調漲導致漲幅約2%，其餘大多持平。

台灣旅客最愛去的日本方面，日本線委員廖培沅指出，中國雖抵制日本，但並沒有影響台灣旅客赴日本意願，且春季開始進入日本旅遊旺季，櫻花預估在3月22日起陸續盛開，與今年第1季相比，除了東北及北海道外，其餘地區價格調漲10%左右。

廖培沅提到，不過由於今年機位、飯店供應充足，尤其大阪萬博結束後，大阪飯店供應量增加，因此整體團費與去年同期相比減少10%左右。

韓國線委員林岳雨表示，韓國因機票票價下跌，不論與今年第1季相比，或與去年同期相比，團費都有下跌，其中與去年同期相比，首爾跌幅15.5%、釜山跌幅24.1%、濟州島跌幅18.9%。

林岳雨指出，3月底到4月是熱門的賞櫻旺季，截至去年第4季旅行團銷量已高達65%，5月到6月旅遊招待團則以釜山為主。

近期也很熱門的越南，品保協會指出，與今年第1季相比整體調降2%到5%，芽莊降幅約5%，富國島則因飯店調漲，4星飯店的團費調漲5%，高價團則因銷售壓力調降5%。

若與去年同期相比，品保協會表示，北越整體降幅約10%，中越持平，富國島調降5%，芽莊旅遊熱度降低，降幅約15%。

長程線方面，品保協會指出，美加線受到匯率、門票、旺季報價影響，比今年第1季調漲5%左右，與去年同期相比，4月到5月漲幅約3%，6月漲幅約10%；歐洲線與今年第1季相比漲幅約8%到10%，與去年同期相比漲幅約5%到7%。

中亞非則調漲20%到30%，品保協會表示，主要受到全球通膨、燃油上漲及景點門票調漲影響。紐澳線因應匯率影響，澳洲與今年第1季相比降幅約3%，紐西蘭降幅4%；與去年同期相比澳洲降幅7%，紐西蘭降幅3%。

國旅方面，品保協會指出，與今年第1季相比小幅下修2%到4%；與去年同期相比，因油價上升、人事成本調整等，平均上漲3%到5%。