日本UNIQLO自助結帳要確認1事！他曝新型行竊爛招 等於幫小偷付錢

Uniqlo的自助結帳愈來愈普及，不過，日本出現針對自助結帳的行竊手法。定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」表示，這手法在日本近幾年出現，但似乎很多台灣人不知道，他看到有台灣旅客在日本UNIQLO中招了，「有些人以為日本哪裡都治安很好，但並不是代表沒有存在小偷或詐騙」。

他在「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」臉書粉專發文，日本很多UNIQLO分店採用自助結帳機器，顧客只要把購買衣服放指定的地方，就可以馬上結帳。但購買時務必確認件數，例如明明只有3件，但機器顯示4件。有些人只看價格，沒有仔細看數量，結果不小心多付一筆錢。

至於為什麼會發生這種事？他說，小偷為偷衣服把RFID電子標籤切斷，便將RFID丟在架上其他衣服的口袋。如果別人買到該件衣服，結帳時機器判斷會是兩件衣服。由於數據上的數量跟實際庫存數量一樣，所以店家盤點時候很難發現。

「雖然這手法已經變得很有名的，我相信UNIQLO已經想到對策」，日本人的歐吉桑表示，也有其他店家採用無人收銀台機器，但都是掃描QR code的方式，所以不太會發生其他客人負擔小偷竊取商品的費用。但是UNIQLO自助結帳方式是只要把衣服放著就可以，客人不知不覺幫小偷付錢。

其他網友表示，「我也有遇到，明明4件衣服，結果結帳是5件。店員直接把錯的標籤資料刪除結帳」、「這種我都習慣另外拿個空籃子一件一件放進去，避免沒感應到或是重複結帳」、「台灣的UNIQLO也導入RFID了，多謝提醒」、「自己結帳要核對數量才結帳」、「基本上都會退稅，退稅都要去人工櫃台，就比較不會發生這情況」。