聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本出現切斷RFID電子標籤偷衣服的行竊方式，由於小偷將電子標籤丟在其他衣服口袋，導致買到該件衣服的客人多付衣服的錢。示意圖。圖／AI生成
日本出現切斷RFID電子標籤偷衣服的行竊方式，由於小偷將電子標籤丟在其他衣服口袋，導致買到該件衣服的客人多付衣服的錢。示意圖。圖／AI生成

Uniqlo的自助結帳愈來愈普及，不過，日本出現針對自助結帳的行竊手法。定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」表示，這手法在日本近幾年出現，但似乎很多台灣人不知道，他看到有台灣旅客在日本UNIQLO中招了，「有些人以為日本哪裡都治安很好，但並不是代表沒有存在小偷或詐騙」。

他在「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」臉書粉專發文，日本很多UNIQLO分店採用自助結帳機器，顧客只要把購買衣服放指定的地方，就可以馬上結帳。但購買時務必確認件數，例如明明只有3件，但機器顯示4件。有些人只看價格，沒有仔細看數量，結果不小心多付一筆錢。

至於為什麼會發生這種事？他說，小偷為偷衣服把RFID電子標籤切斷，便將RFID丟在架上其他衣服的口袋。如果別人買到該件衣服，結帳時機器判斷會是兩件衣服。由於數據上的數量跟實際庫存數量一樣，所以店家盤點時候很難發現。

「雖然這手法已經變得很有名的，我相信UNIQLO已經想到對策」，日本人的歐吉桑表示，也有其他店家採用無人收銀台機器，但都是掃描QR code的方式，所以不太會發生其他客人負擔小偷竊取商品的費用。但是UNIQLO自助結帳方式是只要把衣服放著就可以，客人不知不覺幫小偷付錢。

其他網友表示，「我也有遇到，明明4件衣服，結果結帳是5件。店員直接把錯的標籤資料刪除結帳」、「這種我都習慣另外拿個空籃子一件一件放進去，避免沒感應到或是重複結帳」、「台灣的UNIQLO也導入RFID了，多謝提醒」、「自己結帳要核對數量才結帳」、「基本上都會退稅，退稅都要去人工櫃台，就比較不會發生這情況」。

日本 UNIQLO
日本UNIQLO自助結帳要確認1事！他曝新型行竊爛招 等於幫小偷付錢

Uniqlo的自助結帳愈來愈普及，不過，日本出現針對自助結帳的行竊手法。定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」表示，這手法...

信箱一開就中獎！好市多會員爽抽「經典賽東京門票」嗨喊：翔平我來了

2026年世界棒球經典賽將於3月開打，美式賣場好市多（Costco）日前針對黑鑽會員推出門票抽獎活動，送幸運會員前往東京巨蛋觀賽。近期官方已陸續寄出中獎通知，有會員收到得獎信件後在社群平台分享喜訊，抽中日本對韓國的焦點戰事門票，讓大批網友大喊羨慕。

有行旅／九州器物之旅 走訪陶瓷鳥居

日本九州七個縣有高達卅三個陶瓷產地,，是典型的陶瓷天國。有行旅邀請生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、...

窪塚洋介、窪塚愛流父子神複製 跨世代雙帥合體 網喊「老爸沒有輸！」

46歲的日本男星窪塚洋介與兒子22歲的窪塚愛流，這對父子擔任日本Lee 101系列101周年的形象大使，宣傳影像一曝光，...

7-ELEVEN連續3年發起愛心便當認捐活動！首次加入「街頭尾牙」

愛心便當街頭送暖，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台已連續3年發起「愛心便當認捐」活動，2025年9月啟動截至年...

Super Junior圭賢生日快樂！「忙內團霸＋行走CD」這6點不得不愛

2月3日是Super Junior圭賢的生日，除了送上生日祝福，也一起來看看這位唱功、綜藝感、機智都一流的二代韓團男Id...

