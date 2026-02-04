信箱一開就中獎！好市多會員爽抽「經典賽東京門票」嗨喊：翔平我來了

2026年世界棒球經典賽將於3月開打，美式賣場好市多（Costco）日前針對黑鑽會員推出門票抽獎活動，送幸運會員前往東京巨蛋觀賽。近期官方已陸續寄出中獎通知，有會員收到得獎信件後在社群平台分享喜訊，抽中日本對韓國的焦點戰事門票，讓大批網友大喊羨慕。

該名幸運會員在Threads貼出好市多寄來的電子郵件截圖，內容顯示抽中2026年3月7日「日本隊對韓國隊」賽事門票共2張，並須於2月5日中午前回覆完成領獎程序。原PO難掩興奮心情，直呼「幸福來得太快，嚇爛」，同時也開心大喊「翔平～我來看你了」。

不少網友看到紛紛留言，「哇恭喜了，這兩張票就超過六位數了」、「好幸運！」、「已羨慕」、「恭喜恭喜，借我吸一下，我也要前進東京」、「好羨慕，我抽到澳捷，心已冷」。

但也有會員表示，「我是黑鑽卡，完全不知道有這個活動」、「不知道活動+1…」、「為什麼我也是黑鑽卡但完全不知道有這個活動⋯」、「我也是黑鑽我怎麼不知道有這個活動」。

據了解，這項抽獎活動為好市多與Mastercard合作推出的「2026世界棒球經典賽東京組門票」活動，限同時持有好市多黑鑽會員資格及萬事達卡聯名卡的會員參加，完成報名及指定消費條件即可具備抽獎資格。活動於1月25日截止，總計抽出200組門票，每組2張，中獎名單自1月26日至2月13日間以電子郵件方式通知，若未在期限內回覆，將視同放棄得獎資格。

中華隊在本屆預賽分在東京巨蛋進行的C組，與日本、南韓、澳洲、捷克隊爭取分組前二晉級門票。團隊目前正於國訓中心進行第一階段集訓。另外，正選30人最終名單昨天敲定，但不會提前放榜，確定由大聯盟在台灣時間2月6日早上8點MLBNetwork直播揭曉。