窪塚洋介、窪塚愛流父子神複製 跨世代雙帥合體網喊「老爸沒有輸！」
46歲的日本男星窪塚洋介與兒子22歲的窪塚愛流，這對父子擔任日本Lee 101系列101周年的形象大使，宣傳影像一曝光，也引發社群「父子帥顏神複製」、「父子一致好看」、「還是老爸更帥」的熱烈討論。
窪塚洋介在IG更新了兩人合作的宣傳影像吸引眾人目光，2000年演出《池袋西口公園》迅速竄紅的窪塚洋介，當年可說是極具個人魅力的帥氣男星代表，而窪塚愛流也承襲了父親的風格化的顏值與高挑身材，兩人站在一起的畫面，可說是跨世代的賞心悅目，而窪塚洋介的熟男魅力，吸引力似乎更略勝一籌，老爸完全沒有輸啊！
Lee 101系列為1925年推出，這系列至今依然以經典設計復刻原始細節，通常採用高品質丹寧布，主打耐磨、耐穿且富有質感，剪裁設計通常以中腰與直筒為主，讓穿著線條自然、舒適而不過度誇張，訴求耐穿也耐看。2026年為Lee 101系列的101周年，Lee在2026年春夏季推出以「101: Legends Reborn」為主題的系列新品，以「Lee COWBOY」和「Lee RIDERS」兩大系列為基礎，保留了當時的細節和氛圍，並採用了現代尺寸。在牛仔布料方面，它是全球首款採用再生靛藍染料「Enzy BLUE」的牛仔褲。
