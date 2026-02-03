窪塚洋介、窪塚愛流父子神複製 跨世代雙帥合體網喊「老爸沒有輸！」

46歲的日本男星窪塚洋介與兒子22歲的窪塚愛流，這對父子擔任日本Lee 101系列101周年的形象大使，宣傳影像一曝光，也引發社群「父子帥顏神複製」、「父子一致好看」、「還是老爸更帥」的熱烈討論。

窪塚洋介在IG更新了兩人合作的宣傳影像吸引眾人目光，2000年演出《池袋西口公園》迅速竄紅的窪塚洋介，當年可說是極具個人魅力的帥氣男星代表，而窪塚愛流也承襲了父親的風格化的顏值與高挑身材，兩人站在一起的畫面，可說是跨世代的賞心悅目，而窪塚洋介的熟男魅力，吸引力似乎更略勝一籌，老爸完全沒有輸啊！