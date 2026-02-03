快訊

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

獨／康熙來了！小S主持大S追思會玩地獄哏 虧蔡康永「要立雕像嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN連續3年發起愛心便當認捐活動！首次加入「街頭尾牙」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN除攜手關鍵供應商統一超食代提供御飯糰、統一晨光吐司與原味本舖八寶粥等方便食用、易於攜帶的餐食，亦將號召志工一同在台北車站發放。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN除攜手關鍵供應商統一超食代提供御飯糰、統一晨光吐司與原味本舖八寶粥等方便食用、易於攜帶的餐食，亦將號召志工一同在台北車站發放。圖／7-ELEVEN提供

愛心便當街頭送暖，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台已連續3年發起「愛心便當認捐」活動，2025年9月啟動截至年末共募得7千組愛心便當、相當於1萬4千個特製熱便當，今年更首度攜手「人生百味文化建構協會」，由統一超商員工及眷屬組成志工隊在台北車站發送愛心餐食，讓街頭無家者共享社會溫暖。

7-ELEVEN「愛心便當認捐」透過ibon愛心物資認捐，邀請社會善心民眾與統一超商供應商共同響應，共募集7千組愛心便當（內含特製熱便當、原味本舖八寶粥、統一晨光吐司各兩入），除長期合作台北市、新北市社會局、人安基金會外，今年再加入桃園市、台中市、台南市與屏東縣社會局處，於農曆年前預計可服務約2,700位街友與寒士們一日三餐所需。

除與6縣市社會局處、人安基金會合作外，7-ELEVEN希望街頭無家者於歲末寒冬之際能感受實際社會溫暖，首次由員工眷屬組成志工團，偕同關鍵供應商統一超食代共同加入「人生百味文化建構協會」於台北車站前的街頭尾牙活動，由志工團發送御飯糰、統一晨光吐司、原味本舖八寶粥等餐食，預計將可替約300位無家者尾牙加菜。

「人生百味文化建構協會」自2015年起連續辦理「街頭尾牙」迄今，以平等與共享為核心，邀集社會大眾募集尾牙菜餚與物資，陪伴街頭朋友共享年味。7-ELEVEN「愛心便當認捐」活動首次加入街頭尾牙活動，延伸「好鄰居送餐隊」協助社福團體送餐精神，透過與「人生百味文化建構協會」合作共同倡議關注無家者議題，不只滿足街頭無家者餐食體驗，也具體落實聯合國永續發展目標SDG1終結貧窮、SDG3健康與福祉。

7-ELEVEN自2014年成立「好鄰居送餐隊」以來，長年協助購物不便的鄉鎮地區補足公益團體送餐人力缺口，累計迄今已提供送取餐服務超過42萬餐次。近年更致力於善用數位工具強化公益賦能，2025年透過OPENPOINT「行動隨時取」導入公益團體專屬賣場與icash2.0兌領機制，讓受助者可自行就近至門市領取鮮食便當、烘焙麵包、營養飲品等多元餐食，去年行動待用餐服務已超過6.2萬餐次，持續優化送餐模式，架構全台最具規模的公益友善餐食支持系統。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台已連續3年發起「愛心便當認捐」活動，2025年9月啟動截至年末共募得7千組愛心便當。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台已連續3年發起「愛心便當認捐」活動，2025年9月啟動截至年末共募得7千組愛心便當。圖／7-ELEVEN提供
統一超商長期關懷街友議題，自2023年起已連續3年發起「愛心便當認捐」活動，今年更首度加入已在台北車站舉辦逾十年的「街頭尾牙」行動。圖／7-ELEVEN提供
統一超商長期關懷街友議題，自2023年起已連續3年發起「愛心便當認捐」活動，今年更首度加入已在台北車站舉辦逾十年的「街頭尾牙」行動。圖／7-ELEVEN提供
統一超商首次加入「街頭尾牙」，自組志工團替300位無家者年終加菜。圖／7-ELEVEN提供
統一超商首次加入「街頭尾牙」，自組志工團替300位無家者年終加菜。圖／7-ELEVEN提供

便當 愛心餐 7-Eleven 街友

延伸閱讀

名間焚化爐選址爭議延燒…農業部長強硬表態 許淑華6字回應

土地公尾牙來了！專家曝今年不一樣：「3做1不要」財氣加倍回流旺整年

今日「尾牙」必拜土地公！發財金、發財水讓你新一年都旺財

力成尾牙8500人同歡 董座蔡篤恭高喊：我們的訂單是真的

相關新聞

7-ELEVEN連續3年發起愛心便當認捐活動！首次加入「街頭尾牙」

愛心便當街頭送暖，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台已連續3年發起「愛心便當認捐」活動，2025年9月啟動截至年...

Super Junior圭賢生日快樂！「忙內團霸＋行走CD」這6點不得不愛

2月3日是Super Junior圭賢的生日，除了送上生日祝福，也一起來看看這位唱功、綜藝感、機智都一流的二代韓團男Id...

迎超高齡元年！Uber、Uber Eats攜手弘道基金會守護長者日常

台灣正式邁入超高齡社會，根據內政部主計處統計，全台每5人就有1人為65歲以上年長者，高齡化不僅改變人口結構，也讓「吃得營...

經典FORCE 10再進化！FRED全新高級珠寶更大膽自由

為慶祝品牌成立90週年，同時向誕生滿60年的經典Force 10致敬，法國珠寶品牌FRED於2026年推出全新Force...

Coupang酷澎「火箭速配」清潔家電用品直送到府　WOW會員紅包再加碼 年前家居購物倒數

Coupang酷澎在台灣線上零售市場影響力持續擴大，已成為消費者採購日常雜貨的重要通路之一，並持續吸引眾多優質品牌夥伴攜手合作。在高回購率雜貨品類的帶動下，並結合飲品與包裝食品的買氣加乘，2025年下

小賈斯汀Balenciaga劍領雙排扣西裝登葛萊美典禮 大秀酷派紅毯學

舉凡登上重要典禮紅毯時，穿著該如何在體面與個性之間拿捏平衡？一向考驗著明星的造型師們。近日葛萊美（Grammy Awar...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。