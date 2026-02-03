Super Junior圭賢生日快樂！「忙內團霸＋行走CD」這6點不得不愛

2月3日是Super Junior圭賢的生日，除了送上生日祝福，也一起來看看這位唱功、綜藝感、機智都一流的二代韓團男Idol的迷人魔力。

身為「忙內團霸 」，圭賢在哥哥們又瘋又鬧時反而很安靜，舞台上則以穩定唱功與迷人聲線，成為Super Junior的堅實底氣，機智滿點的「腦性男」魅力更讓人難以抗拒。

連續兩年擔任台灣觀光大使，圭賢不僅勤練中文，在演唱會上也常用國語和台灣和粉絲互動。除了「抱抱睡」這類驚人發言之外（笑），圭賢用清晰發音說的一句「永遠愛你們，一起變老」，融化大批E.L.F.和KYUpiter的心。

●忙內團霸

2006年5月25日以Super Junior第13名成員出道，剛開始因為空降入團，還歷經了一段在宿舍房間和床鋪之間流浪的苦日子。2007年的一場重大車禍，是SJ與E.L.F.心中的夢魘，感謝曹爸爸守住了圭賢的歌手夢想，更感謝圭賢奇蹟般地重返SJ，自此哥哥們決定用無法取代的寵溺來珍惜與包容這個忙內。

圖／翻攝自IG @gyuram88 @kyuhyun_official

●唱功、綜藝感超強

圭賢的演唱實力有如行走的CD，不論SJ的主唱LINE小分隊K.R.Y.、個人Solo或是音樂劇，圭賢清亮溫暖、極具辨識度的聲線，是他的最強武器之一。而水瓶座的獨特腦迴路，更讓圭賢以聰明、機智與毒舌，在綜藝上展現反轉魅力，當MC也一樣優秀。現在，甚至開始覬覦團內的舞蹈第4強。

●舞台上的糾察隊

在Super Junior的舞台上，圭賢的耳返是唯一能聽到9位成員聲音的，因此經常可見他在唱完自己的段落後以目光四處巡視，哥哥們如果表現有點小凸槌或是耍帥太尷尬，都要迴避圭賢的「蟲子眼」伺候；萬一麥克風臨時出狀況，圭賢也會立刻站出來拯救局面。

●勤練中文的台灣觀光大使

圭賢非常喜歡來台灣旅遊、逛夜市、吃美食，已連續兩年擔任台灣觀光大使，牛肉麵、豆漿油條和起司蛋餅都是他的最愛。圭賢更勤練中文，每次來台演出都會用流利的國語與E.L.F.、KYUpiter互動，先前在高雄巡演上還秀了幾句新學的台語。

●節儉樸實的男idol

圭賢從小就不愛亂花錢，當明星之後照樣最愛地攤貨和網購，看到便宜的衣服還會一次包5色，一個月的卡費不到50韓元（約1萬台幣），還喜歡研究用信用卡點數兌換冰淇淋和各種省錢妙招，樸實作風在演藝圈中相當難得。

●好廚藝的「曹酒鬼」

圭賢有空時總是喜歡喝兩杯，因此也練就了一身好廚藝，還曾炫耀自己擁有白種元、李連福等大師菜刀。因為不太叫外送食物，所以圭賢都會準備好隨時可料理的食材，並將不同食材、調味料分放不同的冰箱保存，就連煮拉麵都會加入其他食材增添風味。

●今天與其祝我生日快樂，不如去跟父母說聲辛苦了，因為這一天是媽媽最辛苦的日子。—Super Junior圭賢

