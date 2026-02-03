迎超高齡元年！Uber、Uber Eats攜手弘道基金會守護長者日常

台灣正式邁入超高齡社會，根據內政部主計處統計，全台每5人就有1人為65歲以上年長者，高齡化不僅改變人口結構，也讓「吃得營養、行得安心」成為長者生活中最迫切的兩大課題。面對超高齡元年的到來，Uber與Uber Eats首度整合雙平台資源，攜手弘道老人福利基金會，正式啟動「點一份溫暖、送一趟陪伴」年度公益合作計畫，以科技平台的影響力，回應高齡社會的真實需求。

此次合作以「食」與「行」為核心切入點。Uber Eats率先推出「點一份溫暖」公益行動，號召全台用戶透過日常點餐參與助老。即日起至2月22日，消費者於Uber Eats App輸入優惠序號「送一份溫暖」，單筆外送訂單滿299元即可享9.5折優惠，Uber Eats並將同步捐出20元等值公益資源予弘道老人福利基金會，捐贈總額上限為100萬元，實際支持年長者餐食與營養照護。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，這次是Uber與Uber Eats首次整合資源投入高齡議題，希望透過平台整合力與號召力，將科技真正轉化為生活支持，「這不只是一檔活動，而是我們長期關注高齡社會的起點，期待成為年長者最堅實的生活夥伴。」

弘道老人福利基金會執行長李若綺指出，營養不足與外出不便，是影響長者健康與生活品質的關鍵挑戰。根據基金會調查，高達94%服務長者的營養攝取未達建議標準，21.4%長者每月外出僅0至2次，即便81%自認飲食均衡，實際符合國健署標準者僅6%。她期待透過企業平台的力量，讓更多人看見高齡議題，並將關懷轉化為實際行動。

平台數據也反映年長者的真實需求。Uber Eats觀察六都「年長者帳戶」使用情形發現，「台式美食」穩居最受歡迎品類，「早餐與早午餐」名列點餐前段班，新北市年長者更高度青睞「健康料理」，顯示外送平台已成為協助長者補足日常營養的重要管道。

關懷不僅止於線上。Uber Eats亦將號召員工與外送合作夥伴投入志工服務，深入社區陪伴長者，提供居家探視、就醫陪同與電話關懷，讓平台的溫度延伸至真實生活場景。

在「行」的面向，Uber過去1年已捐出總價值超過百萬元的乘車優惠序號，支持弘道推動「寒冬助老」與「移動平權」計畫。Uber平台數據顯示，年長者最常前往的目的地依序為住宅、醫療院所與高鐵站，凸顯就醫與日常移動的重要性。平台下半年也將接續推出「送一趟陪伴」行動，持續以雙平台優勢，陪伴年長者走得更遠、更安心。