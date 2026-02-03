經典FORCE 10再進化！FRED全新高級珠寶更大膽自由

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Force 10 FRED Hero Cut戒指，鑲嵌鑽石與藍寶石。圖／FRED提供
為慶祝品牌成立90週年，同時向誕生滿60年的經典Force 10致敬，法國珠寶品牌FRED於2026年推出全新Force 10高級珠寶系列共17件新作，以航海精神為起點，將品牌所頌揚的勇氣與自由，透過放大經典設計元素並採用專屬鑽石切割，為此經典設計續寫嶄新篇章。

靈感來自航海鋼索與釦環的Force 10誕生於1966年，象徵能承受風浪考驗的情感與信念。此次高級珠寶系列設計延續這份精神，以三種全新風貌重新詮釋品牌一貫大膽而自由的創作態度。

首先登場的Force 10 XL系列作品，以更鮮明的比例和份量感彰顯力量。白金或黃金打造的密鑲鑽石項鍊，搭配加大的釦環，呈現強烈視覺張力；設計中更巧妙加入三條可替換式纜繩，使珠寶能在運動風格與華麗造型之間自由轉換，呼應Force 10歷久彌新的多樣性。

聚焦於品牌專屬的Hero Cut鑽石切割的Force 10 FRED Hero Cut為另一亮點。這款於2022年誕生、並獲GIA認證的切割工藝，以36個切割面致敬FRED創立年份1936年，輪廓靈感源自帆船與盾牌，象徵勇氣與守護。此一切割延伸出兩套高級珠寶設計，從可轉換項鍊、戒指到耳環，兼具現代感與中性魅力。

全新風貌的Force 10 Pompon，則為系列注入柔美氣息。設計靈感回溯1920年代的咆哮年代，將經典釦環轉化為隨身體擺動的鑲鑽流蘇。從日常配戴款到高級珠寶版本，流動線條與細膩鑽光展現女性自由、無畏的精神，也回應Force 10為愛而生的起源。

Force 10 FRED Hero Cut項鍊，配白金釦環鑲嵌密鑽。圖／FRED提供
Force 10 POMPON項鍊。圖／FRED提供
Force 10 FRED Hero Cut鍊條項鍊與印章風格戒指。圖／FRED提供
Force 10 POMPON鑲嵌明亮式切割鑽石金條和圓形鑽石的項鍊與耳環。圖／FRED提供
設計 珠寶 品牌

