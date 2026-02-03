小賈斯汀Balenciaga劍領雙排扣西裝登葛萊美典禮 大秀酷派紅毯學

舉凡登上重要典禮紅毯時，穿著該如何在體面與個性之間拿捏平衡？一向考驗著明星的造型師們。近日葛萊美（Grammy Awards）紅毯上，音樂人小賈斯汀（Justin Bieber）與加拿大歌手Tate Mcrae不約而同換上一身黑色的Balenciaga訂製服套裝或禮服，展現前衛態度。

Balenciaga的創辦人Cristóbal Balenciaga曾被譽為另一位知名設計師Christian Dior先生譽為「我們所有人的大師」，品牌去年在新任創意總監Pierpaolo Piccioli接任後，新系列頻頻從品牌檔案資料庫中翻新，展現近60歲現役資深設計師爐火純青的功力。

事實上，Balenciaga即便打造訂製服或套裝也頻頻以黑色展現酷派魅力，像是法國資深影后Juliette Binoche便在Red Sea 2025國際電影節中以一席Balenciaga斗篷式連身褲裙展現俐落瀟灑；英格蘭男演員Charlie Hunnam則是在第31屆廣播影評人協會獎（Critics Choice）中，選擇一套Balenciaga的全黑雙排扣劍領西裝套裝登上紅毯。

日前第68屆的葛萊美獎紅毯上，Justin Bieber則選擇了一套寬鬆的黑色羊毛斜紋雙排扣西裝外套與長褲，內搭黑色針織T恤，酷酷眼神搭配右頸上的刺青，展現一如Balenciaga過往的Hi Street姿態。