北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

小賈斯汀Balenciaga劍領雙排扣西裝登葛萊美典禮 大秀酷派紅毯學

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
音樂人小賈斯汀（Justin Bieber）身穿Balenciaga訂製西裝登上葛萊美紅毯。圖／Balenciaga提供
音樂人小賈斯汀（Justin Bieber）身穿Balenciaga訂製西裝登上葛萊美紅毯。圖／Balenciaga提供

舉凡登上重要典禮紅毯時，穿著該如何在體面與個性之間拿捏平衡？一向考驗著明星的造型師們。近日葛萊美（Grammy Awards）紅毯上，音樂人小賈斯汀（Justin Bieber）與加拿大歌手Tate Mcrae不約而同換上一身黑色的Balenciaga訂製服套裝或禮服，展現前衛態度。

Balenciaga的創辦人Cristóbal Balenciaga曾被譽為另一位知名設計師Christian Dior先生譽為「我們所有人的大師」，品牌去年在新任創意總監Pierpaolo Piccioli接任後，新系列頻頻從品牌檔案資料庫中翻新，展現近60歲現役資深設計師爐火純青的功力。

事實上，Balenciaga即便打造訂製服或套裝也頻頻以黑色展現酷派魅力，像是法國資深影后Juliette Binoche便在Red Sea 2025國際電影節中以一席Balenciaga斗篷式連身褲裙展現俐落瀟灑；英格蘭男演員Charlie Hunnam則是在第31屆廣播影評人協會獎（Critics Choice）中，選擇一套Balenciaga的全黑雙排扣劍領西裝套裝登上紅毯。

日前第68屆的葛萊美獎紅毯上，Justin Bieber則選擇了一套寬鬆的黑色羊毛斜紋雙排扣西裝外套與長褲，內搭黑色針織T恤，酷酷眼神搭配右頸上的刺青，展現一如Balenciaga過往的Hi Street姿態。

Tate Mcrae則身穿Balenciaga的訂製套裝，上半身擁有平滑曲線並在後擺延伸成為一個半圓，下身看似飄逸長裙其實是以羊毛並加以大量黑色歐根紗羽毛，兩人服裝從樣式上符合正裝、體面的禮儀，但卻在視覺與工法上別出心裁，再度呼應了Balenciaga的前衛精神，桀驁不遜、不尋常規。

加拿大歌手Tate Mcrae看似小禮服的套裝實則有上下兩件式組成，下半身更有著羽毛鑲接、五妹飄逸。圖／Balenciaga提供
加拿大歌手Tate Mcrae看似小禮服的套裝實則有上下兩件式組成,下半身更有著羽毛鑲接、五妹飄逸。圖／Balenciaga提供
在創意總監Pierpaolo Piccioli接任後，Balenciaga頻頻從檔案庫中翻新擦出創意花火，新系列頻頻從品牌檔案資料庫中翻新，展現爐火純青的設計功力與黑色美學。圖／Balenciaga提供
在創意總監Pierpaolo Piccioli接任後,Balenciaga頻頻從檔案庫中翻新擦出創意花火,新系列頻頻從品牌檔案資料庫中翻新,展現爐火純青的設計功力與黑色美學。圖／Balenciaga提供

黑色 紅毯 設計師 小賈斯汀 西裝 葛萊美獎

