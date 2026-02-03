快訊

邊看、邊喝、邊感受！紐約世界50大酒吧攜手MOONROCK 攝影展驚喜登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
紐約 「Double Chicken Please （DCP）」酒吧發起的《DCP Portrait Studio & Gallery》，在業界引發熱烈迴響。圖／MOONROCK提供
紐約 「Double Chicken Please （DCP）」酒吧發起的《DCP Portrait Studio & Gallery》，在業界引發熱烈迴響。圖／MOONROCK提供

當前的酒吧文化下，調酒師的創作早已不侷限於杯中物。近年來，許多頂尖調酒師紛紛拿起相機，透過鏡頭延伸吧台上的創意語言。這股「吧台之外」的藝術浪潮，即將於2月15日在台南迎來一場國際級的震撼聯展 。

由名列「世界五十大酒吧 （The World's 50 Best Bars）」的紐約「Double Chicken Please （DCP）」酒吧發起的《DCP Portrait Studio & Gallery》，首度將展覽場景從紐約與美國紐奧良TOTC （Tales of the Cocktail）調酒產業盛會現場，搬回共同主理人Faye Chen的家鄉台灣，並與台南知名酒吧「MOONROCK 」聯手策展 。

活動當日，「MOONROCK」的空間將被徹底重塑，一樓化身為攝影藝廊，展出由國際與台灣調酒師拍攝的攝影作品；地下室則打造成人像攝影工作室，由GN Chan（Double Chicken Please，紐約），Jay Khan（COA/The Savory Project，香港）與鄒斯傑（Angus Zou）（Draft Land，台灣） 三位知名調酒師掌鏡，為現場來賓進行即時人像拍攝，以不同風格與情緒捕捉每一位來訪者的獨特樣貌。完成後的相片作品，將於活動結束後，以電子郵件寄送給拍攝者留存。

除了影像展出與拍攝體驗，「Double Chicken Please」與「MOONROCK」也特別為本次活動，推出6杯限定酒款，每一杯調酒的靈感皆取材自攝影作品，將畫面中的光影、節奏與情緒轉化為味覺語言，讓觀眾在觀看影像的同時，也能以味覺參與這場跨媒介的創作對話。

📍《DCP Portrait Studio & Gallery》活動資訊

．地點｜ MOONROCK

．日期｜ 2026年2月15日（週日）

．時間｜ 下午2:00至晚間7:00

．主辦｜ Double Chicken Please x MOONROCK

．入場方式｜1500元含展覽入場費及兩杯酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

活動當日「MOONROCK」一樓將化身為攝影藝廊，展出由國際與台灣調酒師拍攝的攝影作品。圖／MOONROCK提供
活動當日「MOONROCK」一樓將化身為攝影藝廊，展出由國際與台灣調酒師拍攝的攝影作品。圖／MOONROCK提供
紐約「Double Chicken Please （DCP）」共同主理人 Faye Chen（右）與GN Chan。圖／MOONROCK提供
紐約「Double Chicken Please （DCP）」共同主理人 Faye Chen（右）與GN Chan。圖／MOONROCK提供
現場也將展出「MOONROCK」靈魂人物廖乙哲（阿廖）的攝影作品。圖／MOONROCK提供
現場也將展出「MOONROCK」靈魂人物廖乙哲（阿廖）的攝影作品。圖／MOONROCK提供

