大巨蛋Garden City 3萬坪商場開幕明朗 黃晴雯：今年上半年一定開出

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大巨蛋Garden City 3萬坪商場，即將在上半年見客。圖／SOGO提供
位於台北大巨蛋3.6萬坪的遠東Garden City，在陸續開完D區餐飲、C區商店街、A區影城棟後，規模達3萬坪的B區商場棟大主角開幕日期明朗，有望在上半年第一季開出。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，開幕整體進度需要配合政府的檢查流程，目前檢查都很順利，但今年上半年一定會開出。

如何看待2026國內市場景氣？黃晴雯認為，在關稅問題談定不穩定因素消失、AI產業大好，以及台股表現好帶動內需回升等三大因素，2026市場目前看來會是穩定的。從百貨業來看，今年有遠東Garden City加入市場、台中新光三越回歸等兩大引擎，還有其他新商場加入，相信今年台灣百貨業會有顯著的成長。

黃晴雯也談到，百貨的樣貌與消費型態已經改變，生活場景取代銷售需求，吸引消費者走進百貨來，可能是社交、感性的需求，因此，吸引消費者停留的時間越久，就有機會產生消費，帶動銷售提高。現在已不講「一站式購足」，我們要講的是「一站式滿足」。

「而遠東Garden City擁有全台最大親子、運動、美妝保養、餐飲區域，我們要做到的是全客層一站式滿足，將停留經濟發揮到極致」，黃晴雯強調。

SOGO復興館兩大精品龍頭擴大改裝工程，也將在今年上半年落實，3月下旬有香奈兒、5月下旬有愛馬仕，都將帶來一至三樓的升級旗艦體驗。復興館2025年業績為181.6億（含稅），2026年業績目標為187億。

黃晴雯指出，而遠東Garden City今年開幕後業績估計有76億進帳，2027年全開第一年要做到100億，Garden City今年加入後，將挹注遠東SOGO 2026全年業績達573億（2025業績520億），有10%成長。

