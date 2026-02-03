7-ELEVEN 開賣「魚莓共生」草莓！24小時低溫直送 3,000店限量上市

7-ELEVEN限定販售「新鮮美姬草莓」，利用高規格冷鏈系統從產地到門市全流程低溫保鮮24小時內新鮮上架，並攜手雲林縣新湖合作農場首創栽植過程無使用農藥的「魚莓共生」永續農法，讓在地草莓能以規模計畫生產模式，創造全新與農共好新商機。自2月9日起於北部限定7-ELEVEN近3,000家門市獨家開賣(依各店實際到貨為準)，每盒嚐鮮價199元。

7-ELEVEN長期以「穩定採購」、「可持續性」、「計畫支持」支持在地農業，2024年農產品在地採購量即超過9.3萬公噸，致力於把全台各鄉鎮的風土美味完整送到消費者手上。近年陸續與農糧署及各地方農政單位合作，共同推廣玉女番茄、木瓜、香蕉等當季水果，2025年當季水果整體採購量較前一年度翻倍成長，透過7-ELEVEN門市、i預購、i划算等多元銷售平台，去年水果業績成長3成。

7-ELEVEN攜手雲林縣新湖合作農場首創以全台唯一魚塭型的「改良式魚菜共生系統」栽植草莓，打造「菜養魚、魚養水、水養草莓」的循環農業生態鏈，透過廢棄的魚塭池旁建造溫室，利用農場截切的剩餘菜葉養魚，魚塭池水循環利用再引流種植草莓，更搭配有機資材防治與全程不用藥、不刻意催熟的生產管理，讓草莓自然成熟、累積出香氣與酸甜層次，成就顆顆果大味美且安心食用的「新鮮美姬草莓」。

7-ELEVEN除擴大在地採購外，更進一步透過餐食平台提升蔬果用量以維護消費者健康營養，如開創超商通路之先販售個人化生鮮即食的盒裝沙拉已長達30多年，提供民眾營養均衡的商品選擇，同時成為在地農民穩定的產銷通路，目前於全台超過7,200間門市共販售13款的沙拉商品，蔬菜採收後全程冷鏈低溫處理，需經多道活水清洗截切，並有專門殺菌的洗滌蔬果用水，嚴格把關品質衛生，整體蔬果沙拉相關業績逐年成長超過1成。

7-ELEVEN與供應商攜手合作，除了每年熱銷600萬盒的「一日野菜」兩款暢銷沙拉的種植過程中產生的廢棄外葉，已加入魚菜共生循環系統作為魚類飼料，也引進星級飯店使用的頂級品種生菜，以魚菜共生系統種植以往在高級西餐廳才能吃到地的食材「紅酸模」運用於質感沙拉品牌「莎拉沐Salad Mood」品項「煙燻鮭魚帆立貝沙拉」嚴選日本進口煙燻鮭魚與帆立貝搭配多種彩蔬、在地栽種芝麻葉，佐以法式醬汁，帶來頂級味蕾享受，限定全台1,280間門市販售。