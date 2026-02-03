全國燈會設計大師親自操刀 今年永和燈會分外精緻迷人

農曆春節腳步將近，今年新北永和新春燈會從仁愛公園移師到剛整修完成的區民廣場，燈會展期長達一個月，從過年前一路點亮到元宵後，區公所還找來五度擔任全國燈會總策展人楊佳璋親自設計操刀，結合傳統燈籠文化、燈光技術與永和在地步行文化結合，讓民眾可感受具藝文質感的燈會節慶活動。

永和區長周慶珍表示，過去曾與總策展人楊佳璋合作，今年他為燈會特地設計四款主題燈區，包括永躍金駒、福音隧道、金馬福春及光之廊道，每一個燈區都有不同的意涵，包括高 180公分寬 200公分的永躍金駒 ，就是以金色光影勾勒奔馳之姿，象徵馬年躍步向前、城市發展穩健前行，傳遞光明、希望與居民共好的新年祝福。

另外在光之廊道的燈區，在廣場前人行道布置有七百顆燈籠，以「歲節氛圍 x 城市漫步 x 光影記憶」為核心概念，將傳統燈籠文化、現代燈光技術與永和在地的步行尺度結合，打造出一條兼具節慶氣息、文化溫度與藝文質感的光影長廊。