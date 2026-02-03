快訊

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家：無法預測何時結束

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN 連續三年發起愛心便當認捐活動 首次加入「街頭尾牙」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超長期關懷街友議題，自2023年起已連續三年發起「愛心便當認捐」活動，今年更首度加入已在台北車站舉辦逾十年的「街頭尾牙」行動。統一超/提供
統一超長期關懷街友議題，自2023年起已連續三年發起「愛心便當認捐」活動，今年更首度加入已在台北車站舉辦逾十年的「街頭尾牙」行動。統一超/提供

愛心便當街頭送暖，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台已連續三年發起「愛心便當認捐」活動，2025年9月啟動截至年末共募得7千組愛心便當、相當於1萬4千個特製熱便當，今年更首度攜手「人生百味文化建構協會」，由統一超商員工及眷屬組成志工隊在台北車站發送愛心餐食，讓街頭無家者共享社會溫暖。

7-ELEVEN「愛心便當認捐」透過ibon愛心物資認捐，邀請社會善心民眾與統一超商供應商共同響應，共募集7千組愛心便當(內含特製熱便當、原味本舖八寶粥、統一晨光吐司各兩入)，除長期合作台北市、新北市社會局、人安基金會外，今年再加入桃園市、台中市、臺南市與屏東縣社會局處，於農曆年前預計可服務約2,700位街友與寒士們一日三餐所需。

除與六縣市社會局處、人安基金會合作外，7-ELEVEN希望街頭無家者於歲末寒冬之際能感受實際社會溫暖，首次由員工眷屬組成志工團，偕同關鍵供應商統一超食代共同加入「人生百味文化建構協會」於台北車站前的街頭尾牙活動，由志工團發送御飯糰、統一晨光吐司、原味本舖八寶粥等餐食，預計將可替約300位無家者尾牙加菜。

「人生百味文化建構協會」自2015年起連續辦理「街頭尾牙」迄今，以平等與共享為核心，邀集社會大眾募集尾牙菜餚與物資，陪伴街頭朋友共享年味。7-ELEVEN「愛心便當認捐」活動首次加入街頭尾牙活動，延伸「好鄰居送餐隊」協助社福團體送餐精神，透過與「人生百味文化建構協會」合作共同倡議關注無家者議題，不只滿足街頭無家者餐食體驗，也具體落實聯合國永續發展目標SDG1終結貧窮、SDG3健康與福祉。

7-ELEVEN自2014年成立「好鄰居送餐隊」以來，長年協助購物不便的鄉鎮地區補足公益團體送餐人力缺口，累計迄今已提供送取餐服務超過42萬餐次。近年更致力於善用數位工具強化公益賦能，2025年透過OPENPOINT「行動隨時取」導入公益團體專屬賣場與icash2.0兌領機制，讓受助者可自行就近至門市領取鮮食便當、烘焙麵包、營養飲品等多元餐食，去年行動待用餐服務已超過6.2萬餐次，持續優化送餐模式，架構全台最具規模的公益友善餐食支持系統。

延伸閱讀

土地公尾牙來了！專家曝今年不一樣：「3做1不要」財氣加倍回流旺整年

今日「尾牙」必拜土地公！發財金、發財水讓你新一年都旺財

力成尾牙8500人同歡 董座蔡篤恭高喊：我們的訂單是真的

股票一張破900萬！吳怡霈主持股王尾牙　驚呼「像國際級高科技研討會」

相關新聞

大巨蛋Garden City 3萬坪商場開幕明朗 黃晴雯：今年上半年一定開出

位於台北大巨蛋3.6萬坪的遠東Garden City，在陸續開完D區餐飲、C區商店街、A區影城棟後，規模達3萬坪的B區商...

7-ELEVEN 開賣「魚莓共生」草莓！24小時低溫直送 3,000店限量上市

7-ELEVEN限定販售「新鮮美姬草莓」，利用高規格冷鏈系統從產地到門市全流程低溫保鮮24小時內新鮮上架，並攜手雲林縣新...

全國燈會設計大師親自操刀 今年永和燈會分外精緻迷人

農曆春節腳步將近，今年新北永和新春燈會從仁愛公園移師到剛整修完成的區民廣場，燈會展期長達一個月，從過年前一路點亮到元宵後...

7-ELEVEN 連續三年發起愛心便當認捐活動 首次加入「街頭尾牙」

愛心便當街頭送暖，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台已連續三年發起「愛心便當認捐」活動，2025年9月啟動截至年...

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、輸入「這5字」優惠碼再折70元

星巴克宣布於2月3日於外送平台foodpanda，推出「週二指定品項好友分享日」優惠活動。活動期間全日於外送平台food...

春節禮盒怎麼挑？過年送禮考量關鍵字曝光！健康、實用成網友關注點

春節禮盒每年都需要花時間仔細準備，才能把祝福與心意一次送到位。今年送什麼，才能同時兼顧體面、實用與健康？讓網路熱門關鍵字幫你找到最佳解答。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。