星巴克「買一送一」又來了！只有1天、輸入「這5字」優惠碼再折70元

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
◎星巴克宣布於2月3日於外送平台foodpanda，推出「週二指定品項好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克宣布於2月3日於外送平台foodpanda，推出「週二指定品項好友分享日」優惠活動。活動期間全日於外送平台foodpanda，點購兩杯特大杯冰/熱那堤、冰/熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待；輸入「週二星享日」優惠碼，可再折70元。

2杯特大杯冰/熱那堤，原價310元，優惠價155元。2杯特大杯冰/熱美式咖啡，原價260元，優惠價130元。

要注意的是，除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目。加購收費的客製化項目將不適用任何優惠，均需以原價計價。活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。

此外，在星巴克門市方面，今天晚間8點以前，仍在「尾牙同樂．好友分享日」活動期限內。活動期間至門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。

這次的門市「買一送一」活動，包括焦糖瑪奇朵、那堤系列、特選馥郁那堤、卡布奇諾、摩卡等熱門品項；也涵蓋官網推薦的奶香烤舒芙蕾風味那堤、維也納風香醇那堤、濃萃義式厚那堤、伯爵茶那堤等飲品。但雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡等，並不包括在內。

本門市活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不適用門市包括各機場航站、高鐵站、國道休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市等。詳細活動辦法，依星巴克網站公告為準。

