影／日本越洋航空開航台北－沖繩航線 全新綠色鯨鯊彩繪機執飛

日本航空（JAL）旗下日本越洋航空（Japan Transocean Air，JTA）今天開航台北－沖繩航線，是越洋航空成立以來首條國際定期航線。首航班機以全新塗裝完成的綠色鯨鯊彩繪機執飛，班機上午8點39分抵達桃機，為慶祝首航成功，機場公司以水門禮迎接，越洋航空除了舉辦首航儀式外也安排沖繩太鼓表演，讓旅客體驗濃濃沖繩風情。

日本越洋航空公司董事喜納健表示，新航線將提供每日直飛服務，早上8點由沖繩起飛、上午10點從桃園回程，使用波音737－800客機執飛，營運初期規畫每天一班，未來希望增加到每天2班。這條航線是日本越洋航空第一條定期國際航班，過去是以包機執飛，原本希望去年就可以運行，但公司內部系統需要調整，很開心能在農曆年前做好所有準備工作順利開航。