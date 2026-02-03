快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

2025年產地濕穀價格創歷史新高 轉集團契作每公頃收益最高增加5.5萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季今探訪米屋智農稻米集團產區，陳駿季指出，2025年第1期作、第2期作濕穀價格分別為每百台斤1132和1212元，均創歷史新高。圖／聯合報系資料照片
陳駿季今探訪米屋智農稻米集團產區，陳駿季指出，2025年第1期作、第2期作濕穀價格分別為每百台斤1132和1212元，均創歷史新高。圖／聯合報系資料照片

農業部自2025年推動「糧食產業全面升級計畫」，農業部今公布推動成果，2025年稻作種植面積較2024年減少約5962公頃，轉（契）作面積增加5561公頃，而2025年第1、2期作濕穀價格分別為每百台斤1132和1212元，均創歷史新高。

農業部長陳駿季表示，農業部自2025年起推動「糧食產業全面升級計畫」，適時反映生產成本，調整公糧收益，透過「1集、2轉、3加3」策略，包括擴大推動稻米產銷契作集團產區、獎勵轉作雜糧及強化天災風險韌性，從根本調整產業結構，穩定農民收益，強化產業韌性。

陳駿季指出，2025年第1期作、第2期作濕穀價格分別為每百台斤1132和1212元，均創歷史新高。在此基礎下，第1、2期作繳公糧、繳民糧或從公糧轉參與集團產區契作之農民，平均每公頃收益較2024年同期增加約1萬5000至5萬5000元，全體稻農收益均提升。

陳駿季說，農業部輔導建置稻米產銷契作集團產區，以產銷一體營運機制及品牌行銷模式，建立產地品牌米形象，並鼓勵農民翻轉思維，從以往繳交公糧模式轉為與集團產區契作栽培，輔導農民重視品種優質化與產品安全化，契作制度加上導入標準化田間管理，使臺灣稻米從「求量」走向「求質」的結構性轉型，再經由品牌行銷，全面提升國產稻米附加價值。

以米屋智農股份有限公司營運主體為例，米屋智農董事長陳肇浩表示，透過集團化經營並結合智慧農業，契作田區導入智慧農業管理系統，將傳統依賴肉眼判斷的田間管理透過設置感測器系統，精準監測土壤養分、氣溫及雨量，透過AI影像辨識與決策支援，精準掌握最適採收期，並運用無人機智慧導航與參數設定，進行高效率田間管理作業。

陳肇浩說，糧食產業要升級，關鍵在於把產地與農民照顧好，多年來配合農業部推動契作制度，從田區與土地管理、耕作紀錄到穩定的收購機制，讓農民能安心生產，也唯有田間稻米品質穩定，農產品才有真正的競爭力，也才能進一步打造出高信任度的品牌米，長期穩定的契作模式，不僅減少市場波動對農民的衝擊，更強化稻米品牌行銷實力。

根據農業部統計，全國已建置超過111處集團產區，契作面積超過3.9萬公頃，較2024年增加4000公頃。2025年集團產區契作稻米計出口8797公噸至澳洲、日本、加拿大、美國、斯里蘭卡等地。

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖潰壩 藍營今控過失致死 陳駿季：搬弄是非抹煞同仁辛苦

立委提案動保法新增衝突熱區 陳駿季：遊蕩犬群聚不一定會造成問題

動保法修正草案今續審 陳駿季：餵食與飼主責任意見歧異 不宜貿然擬定

美國農產品「輸台」關稅未放榜 陳駿季：品項逐一確認中

相關新聞

春節禮盒怎麼挑？過年送禮考量關鍵字曝光！健康、實用成網友關注點

春節禮盒每年都需要花時間仔細準備，才能把祝福與心意一次送到位。今年送什麼，才能同時兼顧體面、實用與健康？讓網路熱門關鍵字幫你找到最佳解答。

佛跳牆不是冠軍？2026最新十大人氣年菜

懶人包｜馬年人氣年菜大盤點，蘿蔔糕、蹄膀、蝦子、雞湯全上榜，過年圍爐就照這份清單準備，讓年味與好兆頭一次到位。

影／日本越洋航空開航台北－沖繩航線 全新綠色鯨鯊彩繪機執飛

日本航空（JAL）旗下日本越洋航空（Japan Transocean Air，JTA）今天開航台北－沖繩航線，是越洋航空...

2025年產地濕穀價格創歷史新高 轉集團契作每公頃收益最高增加5.5萬

農業部自2025年推動「糧食產業全面升級計畫」，農業部今公布推動成果，2025年稻作種植面積較2024年減少約5962公...

UG美國首店重開幕 單日再賣2400杯

聯發國際旗下新時尚茶飲品牌UG去年底登陸美國，在加州洛杉磯聖蓋博市開立首店引爆排隊熱潮，在歷經短暫營運調整後，1月31日...

好市多賣「簡體字面紙」網友喊太扯 內行提醒1差異：不要買錯

美式賣場好市多（Costco）販售的衛生紙是許多家庭必備的日常用品，近日臉書社團上分享一款新的三層面紙，包裝上明顯可見簡體字「面巾紙」、「柔厚亲肤」，引起會員們一陣反彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。