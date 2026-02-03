快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

UG美國首店重開幕 單日再賣2400杯

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
UG聖蓋博旗艦店重新開幕，消費者排隊畫面。圖／聯發國際提供
UG聖蓋博旗艦店重新開幕，消費者排隊畫面。圖／聯發國際提供

聯發國際旗下新時尚茶飲品牌UG去年底登陸美國，在加州洛杉磯聖蓋博市開立首店引爆排隊熱潮，在歷經短暫營運調整後，1月31日強勢回歸，重新開幕單日銷售突破2400杯。

聯發國際表示，UG品牌在美國已開立2家門市，包含加州的洛杉磯聖蓋博與華盛頓州的西雅圖，深受當地消費者喜愛，無論是銷售狀況或話題創造，都是社群熱議的焦點。看好美國市場潛力，聯發國際今年也將加快美國展店腳步，今年目標美國至少可展出15家以上UG門市，而2027年的展店規模將持續擴大。

聯發國際指出，UG品牌在美連開2家門市，門市於尖峰時段仍能維持穩定出杯節奏與品質，展現品牌營運系統的成熟度與可複製性，證明產品力與系統力皆能乘載高強度的市場需求，也讓團隊對下一階段的發展具備信心，後續將在聖荷西、溫哥華、休士頓、鳳凰城、聖地牙哥等城市展店。

聯發國際表示，截至1月底，UG全球門市達59家店，遍及台灣、香港和美國，其中台灣店數達54家，今年1月已新開4家，預估今年台灣店數將能突破100店大關；另外，UG已在1月成功簽約馬來西亞市場，預計下半年可在馬來西亞開出2家門市。

展望2026年，聯發國際表示旗下雙茶飲品牌Sharetea與UG的全球戰略布局將持續擴大，Sharetea將深耕既有市場，拓展新興國家市場；UG品牌將同步穩固台灣市場，追求同店成長，海外市場方面，美國市場則會是衝刺重點，以潮流形象切入新世代消費，打造爆款的新潮茶飲品牌。

延伸閱讀

紐時：伊朗願關核計畫接受美替代方案 濃縮鈾交俄

台美聯合艦隊合作模式 林佳龍：雙向投資共生夥伴關係

最大金主美國退群！世界衛生組織6月前裁員25% 譚德塞苦喊1句話

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

相關新聞

春節禮盒怎麼挑？過年送禮考量關鍵字曝光！健康、實用成網友關注點

春節禮盒每年都需要花時間仔細準備，才能把祝福與心意一次送到位。今年送什麼，才能同時兼顧體面、實用與健康？讓網路熱門關鍵字幫你找到最佳解答。

佛跳牆不是冠軍？2026最新十大人氣年菜

懶人包｜馬年人氣年菜大盤點，蘿蔔糕、蹄膀、蝦子、雞湯全上榜，過年圍爐就照這份清單準備，讓年味與好兆頭一次到位。

影／日本越洋航空開航台北－沖繩航線 全新綠色鯨鯊彩繪機執飛

日本航空（JAL）旗下日本越洋航空（Japan Transocean Air，JTA）今天開航台北－沖繩航線，是越洋航空...

2025年產地濕穀價格創歷史新高 轉集團契作每公頃收益最高增加5.5萬

農業部自2025年推動「糧食產業全面升級計畫」，農業部今公布推動成果，2025年稻作種植面積較2024年減少約5962公...

UG美國首店重開幕 單日再賣2400杯

聯發國際旗下新時尚茶飲品牌UG去年底登陸美國，在加州洛杉磯聖蓋博市開立首店引爆排隊熱潮，在歷經短暫營運調整後，1月31日...

好市多賣「簡體字面紙」網友喊太扯 內行提醒1差異：不要買錯

美式賣場好市多（Costco）販售的衛生紙是許多家庭必備的日常用品，近日臉書社團上分享一款新的三層面紙，包裝上明顯可見簡體字「面巾紙」、「柔厚亲肤」，引起會員們一陣反彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。