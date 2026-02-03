PlayStation新春優惠最高現省3200元 LE SSERAFIM金采源公開最愛遊戲

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PlayStation 2026新春優惠將於2月6日至2月19日在指定經銷商展開，PS5主機現折1,600元。圖／SIET提供
台灣索尼互動娛樂宣布，由LE SSERAFIM成員金采源（KIM CHAEWON）擔任主角的PlayStation特別企劃「Love of Play」溫馨揭開2026年序幕，同步推出新春優惠活動，並攜手韓國人氣生活風格品牌Wiggle Wiggle推出聯名商品，為農曆新年增添更多遊玩樂趣。

「Love of Play」企劃透過4集短片呈現不同的新年遊玩情境，包含家人篇、好友篇、姐妹篇與個人篇，傳遞不論獨處或團聚，PlayStation都能陪伴玩家創造難忘回憶。官方今日率先公開第一集「家人篇」，由金采源詮釋溫馨又充滿笑聲的PS5遊玩時刻。

配合企劃登場，PlayStation 2026新春優惠將於2月6日至2月19日在指定經銷商展開，PS5主機現折1,600元，PlayStation VR2折扣3,200元，PS Portal 600元，多款人氣PS5遊戲亦同步優惠，最低590元起，數量有限，售完為止，正是擴充遊戲庫的最佳時機。

此外，PlayStation也推出「PlayStation x Wiggle Wiggle」Love of Play系列限定商品，包括可水洗室內拖、壓克力夾子組與壓克力杯墊，即日起透過PlayStation Taiwan官方Instagram與Facebook參加活動，還有機會獲得限量「LOVE OF PLAY禮盒」，活動期間購買PS5並完成登錄也可參加抽獎。

官方同時釋出拍攝幕後花絮，金采源分享她的遊戲回憶。她透露人生第一款PlayStation遊戲是PS5《Stray》，被可愛貓咪主角與解謎氛圍深深吸引；談到DualSense無線控制器，她笑稱每種顏色都喜歡，但最愛「午夜黑」的時尚感。至於最有趣的遊戲，她點名《宇宙機器人》，直呼這次體驗讓她真正感受到PlayStation的魅力。

為回饋粉絲，官方也準備了金采源親筆簽名DualSense無線控制器，邀請玩家在新春期間一同加入「Love of Play」的遊玩行列。

官方同步公開影片拍攝幕後花絮，邀請金采源分享她對遊戲的喜愛。圖／SIET提供
LE SSERAFIM成員金采源為PlayStation特別企劃「Love of Play」揭開2026年序幕。圖／SIET提供
官方同步公開影片拍攝幕後花絮，邀請金采源分享她對遊戲的喜愛。圖／SIET提供
PlayStation也推出與韓國人氣生活風格品牌Wiggle Wiggle聯名限量「LOVE OF PLAY禮盒」。記者黃筱晴／攝影
「Love of Play」企劃透過4集短片呈現不同的新年遊玩情境，傳遞不論獨處或團聚，PlayStation都能陪伴玩家創造難忘回憶。圖／SIET提供
