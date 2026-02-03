Coupang酷澎「火箭速配」清潔家電用品直送到府　WOW會員紅包再加碼 年前家居購物倒數

新年煥新好幫手，Coupang酷澎「火箭速配」清潔用品齊備 搶先開賣好神拖x乖乖聯名款。 圖／Coupang提供

Coupang酷澎在台灣線上零售市場影響力持續擴大，已成為消費者採購日常雜貨的重要通路之一，並持續吸引眾多優質品牌夥伴攜手合作。在高回購率雜貨品類的帶動下，並結合飲品與包裝食品的買氣加乘，2025年下半年飲品，零食與包裝食品等雜貨品類較上半年持續成長，顯示酷澎於民生消費與大宗補貨場景中的關鍵角色，也使其成為迎接台灣年節採購需求的首選。

在年節採購需求推升下，Coupang 酷澎同步再擴大居家清潔與生活用品選擇，回應消費者年前補貨需求。年前搶先開賣「好神拖 × 乖乖馬上舞吉手壓組」聯名款。省力清潔利器3折起，Pril淨麗、妙管家、中科OP、第一石鹼瞄準居家每個角落，去黴除污不費力。Coupang酷澎WOW會員2月15日前用酷澎App下單，可拿5包線上開運紅包、累積最高領300元酷澎幣！

Coupang酷澎「火箭速配」最快隔日到貨，年前送好禮選擇超豐富。波蜜新品元氣雙饗糙米捲禮盒（香蔥肉鬆+黑巧克力杏仁）、義美小泡芙禮盒（巧克力+牛奶）、旺旺旺事發財米餅，還可指定最長7天內到貨日期，貼心又便利。

馬年迎福滿額現折，2月6日起於Coupang酷澎網頁及App綁定國泰世華信用卡消費，最高享單筆滿5000元即可現折500元；優惠數量有限、用完為止，部分商品不適用，活動細節以國泰世華銀行以及酷澎公告為主。謹慎理財、信用無價。

Coupang酷澎WOW會員再享專屬刷卡優惠，即日起購買數位家電（不含蘋果Apple系列商品），刷玉山銀行信用卡單筆滿10,000元，享10%現折，每筆最高折1,500元。酷澎WOW會員每帳號限用一次，限量優惠發完為止。

加入Coupang酷澎WOW會員，下單清潔用品、家飾訂單不限金額皆可免運。 圖／Coupang提供

家庭需求一站買齊 清潔家電用品、廚具家飾優惠開跑

Coupang酷澎領先開賣好神拖x乖乖「馬上舞吉」組附贈好運乖乖專屬提袋，只要788元；妙管家織物去漬殺手免搓洗配方、精準消除污漬，還有OP植材來源無氯保鮮膜，限時限量買大（152/100m）送小（60m）優惠。冬季抗濕冷，上Coupang酷澎打造溫暖居家環境。尚朋堂碳素石墨烯擺頭定時電暖器，石墨烯噴塗表面讓熱力均勻散佈，快速溫暖居家空間；大同電子式除濕機3L可7段濕度控制，貼近不同需求濕度。

萬馬奔騰限定款陸續上架Coupang酷澎，Stanley防漏吸管隨手杯，月駒白、赤駒紅雙色兼具實用性與應景造型，還有多款馬年造型地墊、迎春吉祥春聯配飾，讓新的一年一馬當先。Apple iPhone 17 Pro Max及UAG耐衝擊保護殼支援MagSafe系列，從新年開始掌握新機！

Coupang酷澎春節禮盒、迎春家飾隨時下單，「火箭速配」最快隔天到貨。 圖／Coupang提供

加入Coupang酷澎WOW會員，每月59元即可享有「火箭速配」、「火箭跨境」不限結帳金額、無門檻免運及「火箭速配」30天退貨服務，還有會員專屬每日特價商品、不定時折價券等好康。WOW會員使用Coupang酷澎App下單，每個帳號最多可領5個紅包，累積最高可賺300元酷澎幣；訂單付款成功後即入帳。貨到付款訂單不適用此活動，更多活動細節以Coupang酷澎App介面為主。