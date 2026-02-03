佛跳牆不是冠軍？2026最新十大人氣年菜

2026人氣年菜大洗牌

隨著農曆新年腳步逐漸逼近，家家戶戶開始在廚房與市場間張羅，只為端出一桌豐盛的圍爐盛宴。從年節餐桌上不可或缺的經典蘿蔔糕、皮Q肉彈的油亮蹄膀，到將海味珍饈濃縮入甕的佛跳牆，以及暖胃又暖心的濃郁雞湯等，各式年菜輪番上桌，光是視覺便足以令人垂涎三尺。而這整桌的年菜不單是味蕾的饗宴，更是將一整年的吉祥寓意與團圓祈願，通通化作入口的福氣。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，去年曾盤點「十大人氣年菜」，當時由聲量逼近七萬的圍爐火鍋勇奪人氣冠軍，佛跳牆與烏魚子則緊追在後，時隔一年再度啟動調查，這次榜單竟迎來意想不到的大洗牌！究竟今年的年菜人氣王換誰當？去年落榜的菜色是否有望成黑馬？最新年菜聲量戰況馬上揭曉！

No.10 湯圓｜團圓歡聚

在2026最新年菜聲量排行榜中，湯圓連續兩年位居榜單第十名。每逢春節，圍爐餐桌上總少不了一碗熱騰騰的湯圓，其圓滾滾的討喜外型，自古就象徵著團圓之意，也因此成為過年不可或缺的年味記憶。湯圓的料理方式也五花八門，不管是與茼蒿、香菇、肉絲交織出古早味的鹹湯圓、加入桂圓與紅棗一起慢火熬煮的甜湯圓，還是外酥內軟又涮嘴的炸湯圓等，全都各有擁護者。這一顆顆紅白相間的小圓球，彷彿將全家人的喜悅與熱鬧揉進每一口，讓新年的團圓氛圍從舌尖延伸至到心間，成為春節餐桌上最甜蜜的象徵。

No.9 雞湯｜全家團圓

在閩南語中，「雞」與「家」同音，因此過年吃雞肉、喝雞湯，正象徵著「起家」的深厚寓意，尤其是餐桌上一定要出現有頭有尾的全雞，其代表家庭興旺與全家團圓。值得一提的是，雞湯在去年的調查中並未入榜，而這次卻以驚人的討論熱度直衝排行第九名，成為今年度最受矚目的聲量黑馬。這不僅證明了這道傳統佳餚依然有著不可忽視的魅力，更顯示出現代人在追求澎湃大菜之餘，對於滋補養生的重視度正大幅提升。無論是溫馨的小家庭圍爐，還是熱鬧的三代同堂團聚，那鍋冒著氤氳熱氣的雞湯，總能瞬間驅散冬夜的寒意，將全家人的心緊緊聯繫在一起。網友表示「過年沒雞湯怎麼像過年」、「我家從除夕到開工天天都會出現雞湯」、「每年都會煮雞湯，必喝」。

No.8 蝦子｜長命百歲

與去年的榜單相比，這次排名第八的蝦子聲量略有下滑，但整體而言，這道年菜依然是春節餐桌上的常客，人氣不容小覷。不論是清蒸、油炸，還是煎炒料理，蝦子總能靈活變化出各種驚豔味蕾的佳餚，諸如香氣撲鼻的蒜蓉蒸蝦、鹹香脆口的蒜香椒鹽蝦，或是酒香濃郁的紹興醉蝦等，每一道都以鮮艷的色澤與鮮甜的滋味，為年夜飯注入了濃厚的節慶氛圍。

蝦子之所以能在年節料理中歷久不衰，不僅因其Q彈鮮甜的口感備受喜愛，更因其外型蘊含吉祥寓意而廣受歡迎。煮熟後的蝦子身體通紅微彎，搭配長長的觸鬚，形似銀髮駝背的長壽老人，而這也正是蝦子的日文「えび」被寫作漢字「海老」的由來，意指住在海裡的老人。因此，吃蝦也象徵長命百歲與長壽健康，成為新春餐桌上長輩最推崇的開運首選。

No.7 水餃｜招財進寶

除了澎湃的年菜主角外，餐桌上總少不了一些看似樸實、卻最能凝聚情感的料理。對一些家庭而言，親自動手包水餃就是年前最重要的儀式之一，從備料、調餡到全家人圍坐包餡，熱鬧的氣氛往往比成品更令人難忘。值得一提的是，水餃外型半圓且中間鼓起，酷似古代通用的貨幣「元寶」，因此在過年期間吃水餃，自然被視為「招財進寶」的象徵，寓意新的一年財運滾滾、荷包滿滿。此外，有些家庭還會在水餃內包入糖、花生、棗子等吉祥食物，吃到的人便代表好運即將降臨，也為圍爐增添更多趣味與驚喜。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點落在2025年1月29日，也就是大年初一當日，資深媒體人、前中廣董事長趙少康於粉專發布新年吃水餃的貼文，留言區湧入大量網友留言互動，單日聲量1,131筆，也連帶助攻水餃在過年期間的討論熱度。

No.6 年糕｜年年高升

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點落在2025年1月28日，一名網友於社群發文表示過年最期待阿嬤的煎年糕，引發大批網友共鳴，紛紛留言表示「過年就是要吃爆年糕」、「阿嬤用的年糕最好吃」、「年糕根本是過年必吃的古早味」。

No.5 蹄膀、豬腳｜大富大貴

在圍爐餐桌上，飽滿圓潤的蹄膀與色澤油亮的豬腳堪稱是年菜裡的重頭戲。在今年的人氣年菜排行榜中，蹄膀與豬腳的聲量較去年大幅上升，從第八名直衝第五名，這股名次躍升的氣勢，再次證明這道傳統手路菜在多變的年節趨勢中，依舊有著不可動搖的經典地位。俗話說：「吃豬腳添福壽、吃腿庫補財庫。」蹄膀飽滿的外型象徵圓滿與幸福，代表全家和樂、生活富足；而豬腳滷至金黃油亮、富含膠質，不僅讓人看了食指大動，更象徵長壽與增添福氣的吉祥寓意。這類大菜向來被視為「補財庫」與「去霉運」的象徵，每到春節端上餐桌，既能帶來豐盛的視覺饗宴，也承載著家人對新年財運與生活順遂的美好祝福。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本次調查區間的聲量高點落在2025年1月28日，桃園市長張善政於除夕夜發布一支蹄膀教學影片，留言區吸引超過百名網友互動，不少人紛紛大讚「市長好廚藝」、「這塊腿庫很漂亮」、「市長真內行！蹄膀就是要用桃園黑豬」。

No.4 佛跳牆｜福壽雙全

在年夜飯的餐桌上，總有幾道菜讓人一眼就聯想到奢華與豐盛，佛跳牆便是其中代表。這道融合多種海味與頂級食材的經典佳餚，去年在十大年菜排行榜中曾高居第二名，今年則小幅退居至第四名。儘管名次略降，但其身為年菜之王的人氣依舊，仍是春節圍爐中不可或缺的重頭戲之一。

佛跳牆又名「福壽全」，是閩菜中的一道經典菜餚，其名稱象徵福壽雙全的吉祥寓意，而豐富的用料更讓它成為台灣人年節餐桌上必備的重要年菜。製作佛跳牆的工序其實相當繁瑣，首先將鮑魚、干貝、芋頭、豬肉、香菇、蹄筋、參翅、瑤柱、花膠等各種上等食材分別烹製，再一同層疊入甕以文火慢燉而成，使各種食材的精華充分融合，湯汁濃郁卻不膩，讓人每一口都像在品嘗文化底蘊的精髓。

每逢春節前夕，佛跳牆總能引發網友熱烈討論，聲量屢創高點。一名網友就在PTT發文詢問「你最不能接受的年菜有哪些」，不少人紛紛點名佛跳牆，「把一堆剩菜攪一起後重新加熱」、「佛跳牆，根本廚餘」、「佛跳牆吃久了覺得根本是注射膽固醇」；不過也有人力挺佛跳牆，表示「佛跳牆我可以吃三天」、「佛跳牆，越煮越好吃」、「沒佛跳牆不用過年」。

No.3 魚類｜年年有餘

No.2 圍爐火鍋｜團圓相聚

與傳統年菜相比，火鍋不僅方便多樣，還能一次滿足各種口味需求，從鮮嫩的肉片、海鮮、時令蔬菜到各式火鍋料，每個人都能依喜好自由涮煮，享受熱氣騰騰的暖意。火鍋的魅力不僅在於食材的豐富，更在於它承載的深刻寓意。在華人傳統中，火鍋在年菜中象徵著熱鬧與團圓，透過全家人圍坐一桌、共食一鍋的形式，將全家人的心緊緊連結在一起，為寒冬的除夕夜增添了濃厚的年味與家庭溫度。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，去年火鍋在所有年菜中人氣居冠，聲量累積近七萬筆之高，然而在這次的戰況中卻比去年意外少了11,981筆聲量，排行也跟著退至第二名。不過，對於愛吃鍋的台灣人而言，這道年菜在圍爐餐桌上依舊有著高人氣與不可取代的地位。網友也大讚表示「必吃火鍋，才有圍爐氣氛」、「火鍋很好啊！不用吃菜尾」、「火鍋+1，對媽媽而言很省事」。

No.1 烏魚子｜多子多孫

2026年菜冠軍出爐！透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，烏魚子在這次的年菜爭霸戰中脫穎而出，一舉擊敗去年的年菜霸主「火鍋」勇奪第一，聲量也從去年的53,886筆一口氣飆升至95,503筆，討論熱度明顯領先其他年菜，堪稱今年表現最亮眼的超強黑馬。

烏魚子可說是過年最應景的代表性年菜，因其價格不菲與深色系外觀，所以又有「烏金」的美譽。這抹橘紅色光澤不僅為年節餐桌增添貴氣，更象徵多子多孫、子孫繁衍的寓意。無論是作為圍爐席間氣場十足的靈魂主菜，還是走春拜年時展現誠意的珍貴伴手禮，烏魚子都是農曆新年中必備的重要元素。而關於這道冠軍年菜也經常在網路上也掀起論戰，網友直言「烏魚子，到底為什麼會有人喜歡」、「這種黏牙的東西，真心不懂」、「難吃、黏牙、腥臭」；而喜愛烏魚子的網友則大方分享私房吃法，「用高粱烤，配蒜頭，超級美味」、「要加高粱加薄烤，配酒吃超爽」、「加蘋果超好吃」。正反聲浪交鋒，也讓烏魚子的話題熱度持續延燒。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月26日至2026年1月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

