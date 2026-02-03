好市多賣「簡體字面紙」網友喊太扯 內行提醒1差異：不要買錯

美式賣場好市多（Costco）販售許多CP值高的商品，成為不少家庭必備的日常用品。近日臉書社團上分享一款新的三層面紙，包裝上明顯可見簡體字「面巾紙」、「柔厚亲肤」，引起會員們一陣反彈。

有網友前天（1日）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享新品情報，一款科克蘭三層面紙一包110抽，一袋24入售價299元。不過這款產地來自中國大陸的面紙，外包裝都是簡體字，引起網友的批評：「包裝都不改裝一下，Costco是不在乎台灣市場了嗎」、「是中國賣不完的貨推到台灣賣嗎？」、「什麼鬼啊？衛生紙簡體字？太扯了吧？」、「我不想買簡體字的衛生用品⋯」。

有網友表示「好市多的商品其實中國製造的還蠻多的，但連包裝都沒換，感覺就比較差了」、「我覺得是這樣啦，就連湯姆熊都已經說禁止用簡體字了⋯花一點力氣改一下包裝真的不是很困難」。

另有人提醒「這跟科克蘭衛生紙不同品項，這是面紙只能丢垃圾筒，不要買錯」、「台灣販售柯克蘭的衛生紙，好像委由台灣某間廠商生產，至於這款面紙，是由大陸進口販售。自由經濟市場，青菜蘿蔔各有所好，其實也不需要任何事都用政治觀點看待」。

針對面紙包裝的爭議，根據中時新聞網報導，好市多回應，上架商品皆合乎法規，並強調藉著全球採購策略，嚴選高品質商品，將價格優勢極大化，為會員創造超乎期待的採買價值。

事實上，台灣消費者對簡體字不滿早有先例，像是「湯姆熊歡樂世界」遊戲機台長期充滿簡體字標示，曾引發部分家長反感。近期地方業者表示，隨著相關規定調整，機台文字終於可改為繁體中文。業者指出，以往代理商進口機台時，合約規定購買方不得更改外觀，但現在政府已明確表示可進行調整，且中文標示中的簡體字必須全面改為繁體，相關機台將陸續更新。

另一方面，「小北百貨」也因簡體字問題受到關注。日前小北百貨因販售印有簡體字的作業袋引發討論後已下架，後來又有網友發現，高雄一間門市門口懸掛的新年布條使用簡體字。對此，小北百貨隨即致歉，表示已要求門市第一時間撤除，並全面啟動檢視機制，要求全台194家門市，不分商品類別與廣宣形式，嚴禁使用簡體文字。