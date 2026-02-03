聽新聞
棗子品種全攻略 專家：挑選要「看顏色」 甜脆大抉擇
「台灣蘋果」正當季，農業部臉書粉專表示，現在正是棗子最好吃的時候，雖然棗子看起來都很像，其實品種不同，外型、甜度跟口感都不一樣。有桃形、扁圓形，也有比較圓潤的，每一種都有自己的特色。
最常見的蜜棗，「是很多人的第一名」，農業部表示，蜜棗桃形的外觀，一口咬下去果肉細緻多汁，讓人忍不住一顆接一顆。
如果喜歡甜中帶點微酸的口感，農業部表示，可以試試台農13號「雪麗」，吃起來清爽、不太澀。想要享受大口吃棗子快感，一定要挑高雄12號「珍愛」，果實碩大，果肉甜脆多汁，超有滿足感。如果過完年還想吃，就一定要選「珍蜜」，是晚生品種，因為皮薄汁多肉細特色，又稱為「爆漿蜜棗」，也是讓很多人念念不忘的品種。
怎麼挑棗子？農業部表示，最重要的就是看果皮顏色。果皮色澤愈黃，糖度愈高，但口感就比較鬆軟；反之，顏色愈綠，糖度雖然比較低，但口感較脆。至於要在甜跟脆之間怎麼選擇，就看個人的喜好。
