有行旅／穿梭捷、奧 走進世界最美小鎮

聯合報／ 本報訊

穿梭捷克奧地利，走進歐洲最美大城小鎮，一次收藏四座世界遺產。千塔之城「布拉格」，捷克的首都和最大城市，堪稱歐洲歷史與藝術最密集的時光劇場。聯合國教科文組織認定世界文化遺產的全球十一座歐洲溫泉療癒勝地、有溫泉之都之稱的捷克「卡羅維瓦利」。整座小鎮被伏爾塔瓦河擁抱，捷克玫瑰之城「庫倫洛夫」，以及世界最美小鎮「哈爾施塔特」，每一處至少停留二天，旅程安排專業旅拍攝影師季子弘，捕捉童話小鎮時光。

有行旅「我在童話小鎮的日子 哈爾施塔特．庫倫洛夫．卡羅維瓦利．布拉格」十二天九夜旅程，六月十三日至六月二十四日。報名請洽：02-8643-3905、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/8nhmgh

旅遊 出國旅遊 捷克 奧地利

