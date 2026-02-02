安乾鎬就在你眼前呼吸！戴上Apple Vision Pro彷彿走進CORTIS練舞室

空間運算時代正式改變了粉絲與偶像的互動方式！全新Apple Immersive Video作品《NEAREST: CORTIS》近日正式於Apple Vision Pro獨家上架。這部以韓國爆紅新生代男團CORTIS為主角的沉浸式影片，不只是K-pop產業結合頂尖科技的新嘗試，更為韓流粉絲們開創了全新概念的追星體驗。

《NEAREST: CORTIS》將鏡頭直接帶入排練現場，搭配細膩的動態空間音訊，讓觀眾彷彿站在CORTIS的私人練舞室中。成員們揮灑汗水的律動、真實的呼吸聲、舞步的節奏感，甚至排練間隙自然流露的眼神交流，全都以超近距離、全方位臨場呈現，重新定義粉絲與偶像之間的「零距離」。

實際戴上Apple Vision Pro體驗時，那種臨場感幾乎讓人忘記這是一支影片。當安乾鎬靠近鏡頭，彷彿能感受到他的呼吸節奏，近到令人屏息，嘴角不自覺上揚。短短5分鐘的練舞畫面，就能瞬間感受到CORTIS被粉絲形容為「抽象男團」的獨特風格魅力。

透過Apple Immersive Video，創作者能捕捉到傳統攝影機難以呈現的空間深度與細節層次，這也讓《NEAREST: CORTIS》不只是單純的紀錄片，在空間運算環境下，超洗腦的熱門曲〈GO!〉舞蹈細節以及每個成員的小表情都無限放大，為粉絲提供了除了演唱會與音樂錄影帶之外，最具沉浸感的全新應援形式。

除了CORTIS的熱力演出，同步登場的還有紀錄片《狗狗拼冠軍》（Top Dogs）。該片帶領觀眾近距離接觸頂尖犬類明星，直擊牠們在克魯福茲狗展（Crufts）爭奪榮耀的關鍵時刻，也展現了Apple Immersive Video在紀實影像上的多元應用。