快訊

擠世界大學排名 國科會主委直指制度可笑、花錢能輔導

捧紅S.H.E…恩人袁惟仁病逝 Ella聞訊崩潰痛哭

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

聽新聞
0:00 / 0:00

致敬黑人歷史月！Apple推全新Black Unity特別版編織錶帶 展現連結的力量

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Unity Connection編織單圈錶環採用先進的精密編織機械製成，具備柔軟的紋理觸感，並且防汗、防水。記者黃筱晴／攝影
Unity Connection編織單圈錶環採用先進的精密編織機械製成，具備柔軟的紋理觸感，並且防汗、防水。記者黃筱晴／攝影

每年2月的黑人歷史月，是全球重新認識非裔族群文化影響力的重要時刻。從音樂、時尚到視覺藝術，許多早已融入日常生活的創作語言，其實都來自非裔社群長期累積的文化能量。2026年的黑人歷史月以「非裔美國人與藝術：表達、韌性與文化」為主題，聚焦非裔族群如何透過藝術回應時代、記錄經驗，也在創作中展現面對挑戰時的韌性，持續形塑全球文化風景。

呼應這樣的精神，Apple再度推出全新Black Unity系列配件「Unity Connection編織單圈錶環」，透過設計語言詮釋「連結」所帶來的力量。這款錶帶與先前推出的Black Unity錶帶一樣，由Apple的黑人創作者及盟友共同設計。錶帶以泛非洲旗幟的紅色、綠色與黑色為主軸，運用先進的精密編織機械，將再生聚酯紗線絲繞製於超纖薄的矽膠線材外層製成。從不同角度細看，錶帶呈現多層次的色彩變化，象徵多元經驗彼此交織，也創造出鮮明且富觸感的立體層次。

在配戴體驗上，Unity Connection編織單圈錶環觸感柔軟且富有紋理，同時具備防汗、防水特性，適合日常長時間使用。設計上兼顧舒適與實用，也呼應Apple 對永續材料的持續投入，將再生材質轉化為具象徵意義的設計元素。

除了產品本身，Apple也持續透過實際行動支持全球社群連結，補助多個國際組織，包括Boys & Girls Clubs of America、Urban Arts、Enactus México、Youth Music，以及新南威爾斯美術館，相關計畫涵蓋程式設計、數位藝術、音樂創作與文化領域，協助資源相對匱乏的社群拓展學習與創作機會，讓創意成為改變生活的起點。

Unity Connection編織單圈錶環即日起於Apple Store線上商店與Apple Store app開放訂購，並將於近日在Apple零售店供貨。適用於42公釐與46公釐錶殼，錶帶尺寸為0–12，並相容於 Apple Watch Series 4或後續錶款、Apple Watch SE，以及所有Apple Watch Ultra錶款（限46公釐）。

全新Apple Watch Unity Connection編織單圈錶環致敬黑人歷史月，並頌揚連結的力量。U圖／Apple提供
全新Apple Watch Unity Connection編織單圈錶環致敬黑人歷史月，並頌揚連結的力量。U圖／Apple提供
Apple推出全新Apple Watch Unity Connection編織單圈錶環，致敬黑人歷史月，並頌揚連結的力量。記者黃筱晴／攝影
Apple推出全新Apple Watch Unity Connection編織單圈錶環，致敬黑人歷史月，並頌揚連結的力量。記者黃筱晴／攝影
Unity Connection編織單圈錶環即日起開賣，售價3,100元。記者黃筱晴／攝影
Unity Connection編織單圈錶環即日起開賣，售價3,100元。記者黃筱晴／攝影
包裝內藏小彩蛋，找找看Unity字樣藏在哪。記者黃筱晴／攝影
包裝內藏小彩蛋，找找看Unity字樣藏在哪。記者黃筱晴／攝影

設計 社群

延伸閱讀

限時4天！燦坤「Apple Day」全系列限量8.8折起 電玩展優惠同步開跑

財神爺來了！114年11-12月期統一發票開獎 千萬特別獎號「97023797」

沒字幕照樣看！霍諾德「徒手攀登101」Netflix直播沒中文字幕網友哀嚎 AirPods即時翻譯成最大贏家

不含iPhone 17系列 蘋果在陸最高折4500元

相關新聞

致敬黑人歷史月！Apple推全新Black Unity特別版編織錶帶 展現連結的力量

每年2月的黑人歷史月，是全球重新認識非裔族群文化影響力的重要時刻。從音樂、時尚到視覺藝術，許多早已融入日常生活的創作語言...

台北國際書展即將登場！信誼打造「閱讀森林」立體互動展區

2026年台北國際書展即將登場，信誼基金會將繪本大師李歐．李奧尼的圖畫書立體化呈現，為親子打造一座4米高的「閱讀森林」主...

RICHARD MILLE星光級全女團船隊 征服三大海角、改寫38年航海神話

輕量化、高科技、複雜性，是RICHARD MILLE身為頂級複雜運動腕表品牌的三大基石，過去RICHARD MILLE並...

限時買2送2！全家「贅澤巧克力」霜淇淋濃郁登場 哈密瓜口味甜蜜回歸

巧克力控終於等到了！全家Fami!ce霜淇淋冬季限定新品正式登場，主打粉絲最期待的濃郁系巧克力口味，首波自2月5日起開賣...

李柱延當導遊潮玩巴黎？隨身Balenciaga包暗藏花都風格密碼

Balenciaga在創意總監Pierpaolo Piccioli掌舵後，近日的Summer 2026系列頗受好評，並在...

情人節新詮釋 Timberland攜手台灣創作者 PORTER輕霧藍開啟清甜浪漫

迎接情人節，品牌帶來各種演繹，Timberland首度與台灣在地創作者推出聯名企畫，讓幽默的「愛心人」圖騰躍上經典黃靴，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。