致敬黑人歷史月！Apple推全新Black Unity特別版編織錶帶 展現連結的力量

每年2月的黑人歷史月，是全球重新認識非裔族群文化影響力的重要時刻。從音樂、時尚到視覺藝術，許多早已融入日常生活的創作語言，其實都來自非裔社群長期累積的文化能量。2026年的黑人歷史月以「非裔美國人與藝術：表達、韌性與文化」為主題，聚焦非裔族群如何透過藝術回應時代、記錄經驗，也在創作中展現面對挑戰時的韌性，持續形塑全球文化風景。

呼應這樣的精神，Apple再度推出全新Black Unity系列配件「Unity Connection編織單圈錶環」，透過設計語言詮釋「連結」所帶來的力量。這款錶帶與先前推出的Black Unity錶帶一樣，由Apple的黑人創作者及盟友共同設計。錶帶以泛非洲旗幟的紅色、綠色與黑色為主軸，運用先進的精密編織機械，將再生聚酯紗線絲繞製於超纖薄的矽膠線材外層製成。從不同角度細看，錶帶呈現多層次的色彩變化，象徵多元經驗彼此交織，也創造出鮮明且富觸感的立體層次。

在配戴體驗上，Unity Connection編織單圈錶環觸感柔軟且富有紋理，同時具備防汗、防水特性，適合日常長時間使用。設計上兼顧舒適與實用，也呼應Apple 對永續材料的持續投入，將再生材質轉化為具象徵意義的設計元素。

除了產品本身，Apple也持續透過實際行動支持全球社群連結，補助多個國際組織，包括Boys & Girls Clubs of America、Urban Arts、Enactus México、Youth Music，以及新南威爾斯美術館，相關計畫涵蓋程式設計、數位藝術、音樂創作與文化領域，協助資源相對匱乏的社群拓展學習與創作機會，讓創意成為改變生活的起點。