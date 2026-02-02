台北國際書展即將登場！信誼打造「閱讀森林」立體互動展區

2026年台北國際書展即將登場，信誼基金會將繪本大師李歐．李奧尼的圖畫書立體化呈現，為親子打造一座4米高的「閱讀森林」主視覺，同時規劃3大主題互動區、10場故事派對活動，迎接親子的到來。

呼應台北國際書展童書主題館從「生活場景」出發的設計，信誼以孩子熟悉且安心的情境為起點，藉由圖畫書大師李歐．李奧尼（Leo Lionni）的經典作品《田鼠阿佛》角色，延伸《一寸蟲》的自然意象，轉化為可以走入、停留的空間。不同於市場的熱鬧流動，「閱讀森林」提供的是一處能放慢腳步，專心共讀、遊戲與陪伴的溫柔空間，讓孩子進入展區前便能感受「在閱讀中收集陽光、顏色和文字」的能量。

讀者穿越如叢林般的拱門後，來到另一位大師五味太郎的遊戲世界，在專為孩子設計的遊戲場中，體驗從繪本走出來的遊戲，成為全世界五味太郎粉絲中，首先嚐鮮這一系列全新繪本玩具的幸運讀者；接下來可以和孩子一起拜訪大型場景「豆豆的家」，一起翻書、探索圖像，沉浸在親子閱讀空間裡，等待豆豆偶的到來，或是報名參加「豆豆音樂派對」，透過音樂、律動與故事，感受閱讀與節奏交織的幸福時光。

信誼在書展期間也特別規劃了八場親子故事遊戲活動、一場五味太郎繪本遊戲派對、一場豆豆音樂派對。長期為兒童說故事的「水獺媽媽巧巧話」，星期六下午將從廣播間走進信誼展區，蘇巧慧立委親自為孩子現場說演《山左大力士》和朋友們的有趣故事，作者楊子葦也會到現場舉辦簽書會。《好忙的除夕》作者翁藝珊，《超級無敵多隻小豬和大野狼》的作者也是國際知名作家大衛･卡利等都會到信誼展區和讀者見面並簽書。

展期間，信誼規劃三大主題互動區、每日安排故事活動、三場簽書會外，同步推出社群分享活動，邀請讀者在展區拍照上傳到個人FB、IG，標註「#國際書展我在信誼A624」便可獲得限量繪本金句小卡乙張。信誼也在書展推出多項優惠活動，包括全場單件79折、5件7折，桌遊紅綠配兩件69折、滿額送等優惠，歡迎讀者到A624信誼展區選購。

最受孩子們喜愛的五味太郎遊戲樂園。圖/信誼基金會提供

信誼國際書展期間精心規劃10場親子互動遊戲與故事活動。圖/信誼基金會提供