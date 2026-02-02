RICHARD MILLE星光級全女團船隊 征服三大海角、改寫38年航海神話

輕量化、高科技、複雜性，是RICHARD MILLE身為頂級複雜運動腕表品牌的三大基石，過去RICHARD MILLE並曾贊助過職業網球選手、骨董車嘉年華、F1一級方程式車隊與頂級車手，近日RICHARD MILLE再度完成壯舉：由品牌贊助的The Famous Project CIC船隊甫以全女性團員克服了「儒勒凡爾納盃環球航行挑戰賽」（Jules Verne Trophy），改寫34年以來的全新紀錄！

The Famous Project CIC船隊的目標看似簡單卻具有超高難度：成為史上首支駕駛大型三體帆船（Maxi trimaran），並以不間斷、無外援形式完成載人環球航行的全女性船隊；其船隊團員共由8位來自7個國家的傑出女性航海士組成，船長Alexia Barrier、大副Dee Caffari，船員則包含Annemieke Bes、Rebecca Gmür Hornell 、Deborah Blair、Molly LaPointe、Támara Echegoyen、Stacey Jackson，同時其專業領域並涵蓋奧運帆船、離岸競技、極限挑戰與專業航線導航，巾幗不讓鬚眉。

大型三體帆船的困難其一在於，橫跨22.5公尺的大型船體具有水翼、三支船舵，因此操控具有高度繁複技術，同時船員們也能必須一人橫跨多個工種；於此同時，此艘大型三體帆船是以1990至2000年代的60呎ORMA三體帆船為基礎，並放大至31.5公尺的級距，同時由於結構一如RICHARD MILLE腕表般經過極端性能提升、高度輕量化，所以高速衝浪時的容錯率極低，無論對駕駛、船員們的判斷都帶來極大壓力挑戰。

船隊在2025年11月29日14時40分自法國韋桑島正式啟航，歷經主帆卡滯於第二縮帆位、右舷水翼捲入漁網導致性能受損、穿越複雜的赤道無風帶、主帆在換舷時撕裂等多重挑戰後，最終征服了好望角（Cape Good Hope）、露紋角（Cape Leeuwin）、與合恩角（Cape Horn）三大海角，更在自創立以來至今56%的棄賽率前提下、締造全女性船隊完成多體船不間斷環球航行的首次歷史新頁，首次挑戰即完賽、令人感佩。