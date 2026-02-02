限時買2送2！全家「贅澤巧克力」霜淇淋濃郁登場 哈密瓜口味甜蜜回歸

巧克力控終於等到了！全家Fami!ce霜淇淋冬季限定新品正式登場，主打粉絲最期待的濃郁系巧克力口味，首波自2月5日起開賣「贅澤巧克力霜淇淋」，嚴選比利時55%巧克力製作，入口即可感受濃厚可可香氣，苦甜比例拿捏得宜，風味成熟不膩，堪稱大人系甜點代表。若再搭配莊園牛奶霜淇淋，濃郁巧克力與醇厚奶香交織，層次更加豐富，絕對滿足巧克力愛好者的期待。

為增添年節儀式感，全家同步推出「+18元送金鏟匙」加購活動，金色鏟匙象徵把甜蜜與好運一同鏟進來，討喜又應景，數量有限，送完為止，也讓本月巧克力霜淇淋更具收藏與話題性。

緊接著第2波新品將於2月12日接力登場，人氣口味「北海道哈密瓜霜淇淋」甜蜜回歸。選用100%北海道哈密瓜果汁製成，清甜果香自然不膩，帶來清爽療癒的冬日滋味。哈密瓜的果香與巧克力口味搭配享用，苦甜雙重享受可說是今年新春最完美組合。

現在就可以立刻打開全家APP「隨買跨店取」，即日起至2月6日有霜淇淋買2送2限時優惠，2月5日至2月7日再加碼5支188元優惠，本月口味掛保證好吃，可以安心趁優惠囤起來。