快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

聽新聞
0:00 / 0:00

李柱延當導遊潮玩巴黎？隨身Balenciaga包暗藏花都風格密碼

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Le 7包款先前已被Balenciaga品牌好友、韓星李柱延配戴造型展現愜意的巴黎街頭風格。圖／Balenciaga提供
Le 7包款先前已被Balenciaga品牌好友、韓星李柱延配戴造型展現愜意的巴黎街頭風格。圖／Balenciaga提供

Balenciaga在創意總監Pierpaolo Piccioli掌舵後，近日的Summer 2026系列頗受好評，並在大秀中發表兩只新包，其中Bolero致敬1937年創辦人的經典輪廓、從服裝轉譯為包款設計，Le 7則致敬巴黎第七區文化魅力，展現Piccioli對歷史檔案與現代互動的詮釋。

品牌好友韓星李柱延日前便在個人Instagram分享了Le 7包款日常造型，他選用黑色光滑小牛皮中型款搭配寬鬆灰色西裝外套與西裝褲，營造巴黎街頭的隨性優雅。影像以都市街景為背景，強調Le 7的多變攜帶性與建築之美。

原來Le 7包款是以巴黎「第七區」命名象徵永恆現代圖騰。包含知名的艾菲爾鐵塔、奧賽博物館、巴黎軍事博物館皆座落於此，尤其每天晚上7點時巴黎鐵塔「亮燈」時更湧入大量人潮，堪稱巴黎最富文化、觀光美感的重要行政區，優渥舒適的氣息，相近於台北市的高社經社群。

Le 7包款以其具份量的輪廓中部帶來拉鍊隔層，並搭配皮革繩結拉頭與外置口袋，因此將可分層為三個不同收納區塊。特殊工法在中膽pochette進行創新，可讓包款周邊空間擴充或收縮，側邊扣帶營造自然折痕，材質則帶來了黑色、芥末黃光滑小牛皮或摩卡麂皮，內襯深色麂皮或紅寶石納帕小羊皮，可肩背、置於腋下或斜背。

Bolero命名則源自1937年西班牙bolero上衣的後背圓弧，像是再度帶人看見Balenciaga的文化典籍，復將上衣曲線轉化立體包型，橢圓包底配斜向外置拉鍊袋，形似於當代的保齡球包。包款精選光滑小牛皮如咖哩黃、玫瑰石英，內襯納帕小羊皮，同時搭配仿舊質感的五金零件，包含雙閉環提手穿插四枚B形徽章、隱形鉸鏈等細節，尤其包款也如牡蠣開合般圓潤、充滿有機趣味。

Bolero中型約12萬5,100元、迷你10萬1,650元，Le 7中型99,000元，已於Balenciaga台北微風信義專門店搶先開賣。

Bolero包款輪廓除了是從過往的高級訂製服輪廓蛻變而來，內膽的包中包設計、展現翻玩結構的新意。圖／Balenciaga提供
Bolero包款輪廓除了是從過往的高級訂製服輪廓蛻變而來，內膽的包中包設計、展現翻玩結構的新意。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Bolero包迷你款玫瑰色，10萬1,650元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Bolero包迷你款玫瑰色，10萬1,650元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Le 7包款curry色，99,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Le 7包款curry色，99,000元。圖／Balenciaga提供
將一個包款區分為三個收納空間的Le 7包款，特殊的結構量體與外翻式設計，呈現慵懶鬆散的度假氣息。圖／Balenciaga提供
將一個包款區分為三個收納空間的Le 7包款，特殊的結構量體與外翻式設計，呈現慵懶鬆散的度假氣息。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Le 7包款摩卡色，99,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Le 7包款摩卡色，99,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Bolero包迷你黑色款，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Bolero包迷你黑色款，價格店洽。圖／Balenciaga提供
可手提、肩背多重形式的Le 7，包款靈感是向巴黎第七區致敬。圖／Balenciaga提供
可手提、肩背多重形式的Le 7，包款靈感是向巴黎第七區致敬。圖／Balenciaga提供

巴黎 黑色

延伸閱讀

26春夏巴黎高訂周／創辦人離世後ARMANI PRIVÉ首秀 親侄女揭幕新時代

中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢

曾舜晞化身奢華貴公子亮相巴黎 站台De Beers旗艦店開幕

趙露思衝頂流一姐寶座！巴黎高訂72小時直送　解鎖「全球首穿」成就

相關新聞

藏壽司啟動史上最大菜單改版！五段新盤價全曝光、扭蛋遊戲雙倍玩

藏壽司（2754）宣布自2月5日起啟動全面菜單改版，為吸引更廣泛年齡層並提高顧客滿意度，推出30元、50元、60元、90...

李柱延當導遊潮玩巴黎？隨身Balenciaga包暗藏花都風格密碼

Balenciaga在創意總監Pierpaolo Piccioli掌舵後，近日的Summer 2026系列頗受好評，並在...

情人節新詮釋 Timberland攜手台灣創作者 PORTER輕霧藍開啟清甜浪漫

迎接情人節，品牌帶來各種演繹，Timberland首度與台灣在地創作者推出聯名企畫，讓幽默的「愛心人」圖騰躍上經典黃靴，...

蕭邦迎新春 瓢蟲招好運 蝴蝶象徵新生 紅金色滑動鑽石將快樂隨身攜帶

迎接即將到來的農曆春節，瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）精選多款腕錶與珠寶作品，以象徵喜氣與祝福的紅、金色調，為歲首時...

全家推贅澤巧克力霜淇淋、18元加購金鏟匙添好兆頭 還有買2送2

巧克力控注意！全家Fami!ce霜淇淋再推冬季限定新品，首波於2月5日推出奢華大人系風味的「贅澤巧克力霜淇淋」，嚴選比利...

香菜輸給皮蛋？獵奇口味洋芋片量販熱銷排行出爐

香菜、皮蛋、啤酒等獵奇系洋芋片近來話題不斷，引發消費者一波波搶購與網路熱烈討論。愛買量販彙整近20天銷售數據，公布「特殊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。