李柱延當導遊潮玩巴黎？隨身Balenciaga包暗藏花都風格密碼

Balenciaga在創意總監Pierpaolo Piccioli掌舵後，近日的Summer 2026系列頗受好評，並在大秀中發表兩只新包，其中Bolero致敬1937年創辦人的經典輪廓、從服裝轉譯為包款設計，Le 7則致敬巴黎第七區文化魅力，展現Piccioli對歷史檔案與現代互動的詮釋。

品牌好友韓星李柱延日前便在個人Instagram分享了Le 7包款日常造型，他選用黑色光滑小牛皮中型款搭配寬鬆灰色西裝外套與西裝褲，營造巴黎街頭的隨性優雅。影像以都市街景為背景，強調Le 7的多變攜帶性與建築之美。

原來Le 7包款是以巴黎「第七區」命名象徵永恆現代圖騰。包含知名的艾菲爾鐵塔、奧賽博物館、巴黎軍事博物館皆座落於此，尤其每天晚上7點時巴黎鐵塔「亮燈」時更湧入大量人潮，堪稱巴黎最富文化、觀光美感的重要行政區，優渥舒適的氣息，相近於台北市的高社經社群。

Le 7包款以其具份量的輪廓中部帶來拉鍊隔層，並搭配皮革繩結拉頭與外置口袋，因此將可分層為三個不同收納區塊。特殊工法在中膽pochette進行創新，可讓包款周邊空間擴充或收縮，側邊扣帶營造自然折痕，材質則帶來了黑色、芥末黃光滑小牛皮或摩卡麂皮，內襯深色麂皮或紅寶石納帕小羊皮，可肩背、置於腋下或斜背。

Bolero命名則源自1937年西班牙bolero上衣的後背圓弧，像是再度帶人看見Balenciaga的文化典籍，復將上衣曲線轉化立體包型，橢圓包底配斜向外置拉鍊袋，形似於當代的保齡球包。包款精選光滑小牛皮如咖哩黃、玫瑰石英，內襯納帕小羊皮，同時搭配仿舊質感的五金零件，包含雙閉環提手穿插四枚B形徽章、隱形鉸鏈等細節，尤其包款也如牡蠣開合般圓潤、充滿有機趣味。