情人節新詮釋 Timberland攜手台灣創作者 PORTER輕霧藍開啟清甜浪漫

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Timberland首度攜手台灣潮流插畫家Kurt Wu吳承暉推出聯名企畫，Kurt Wu限量訂製款黃靴於Timberland台北敦Energy Store獨家開賣。圖／Timberland提供
Timberland首度攜手台灣潮流插畫家Kurt Wu吳承暉推出聯名企畫，Kurt Wu限量訂製款黃靴於Timberland台北敦Energy Store獨家開賣。圖／Timberland提供

迎接情人節，品牌帶來各種演繹，Timberland首度與台灣在地創作者推出聯名企畫，讓幽默的「愛心人」圖騰躍上經典黃靴，讓經典輪廓有不一樣的表情。另外，代表情人節的顏色，不一定要通篇粉紅、紅色系，PORTER INTERNATIONAL 2026年就以輕霧感與柔和藍色調揭開情人節序幕。

Timberland x Kurt Wu限量訂製款黃靴。圖／Timberland提供
Timberland x Kurt Wu限量訂製款黃靴。圖／Timberland提供

Timberland首度在台灣展開與在地創作者的品牌IP聯名企畫，攜手台灣潮流插畫家Kurt Wu吳承暉，為經典黃靴與街頭服飾注入全新表情。 「Kurt Wu限量訂製款黃靴」將標誌性的愛心ICON轉化為視覺圖騰。隨著這次限定款合作企畫登場，Timberland同步揭示台北敦南Energy Store未來作為品牌在台灣的風格指標，精選具收藏價值與設計特色的商品，並獨家販售多款限量聯名系列與特別款式。這次訂製款黃靴於Timberland台北敦Energy Store獨家開賣。

Timberland x Kurt Wu限量訂製款黃靴，7,200元。圖／Timberland提供
Timberland x Kurt Wu限量訂製款黃靴，7,200元。圖／Timberland提供

除鞋款之外，限量訂製款系列同步推出Timberland ft. Kurt Wu台灣限定T-shirt，背面以Kurt Wu愛心人穿上經典黃靴為視覺主軸，正面則由Kurt Wu愛心人高舉雙手托住Timberland經典大樹，象徵著對大自然的敬意。呼應情人節，特別以「向左走、向右走」兩款不同方向設計，演繹「雙向奔赴」的甜蜜互動。台灣限定限量T-shirt全台限量即起全台門市與官網正式開賣（OUTLET門市不販售），售完為止。

Timberland x Kurt Wu限量訂製款T-shirt，2,100元。圖／Timberland提供
Timberland x Kurt Wu限量訂製款T-shirt，2,100元。圖／Timberland提供
Timberland x Kurt Wu限量訂製款T-shirt，2,100元。圖／Timberland提供
Timberland x Kurt Wu限量訂製款T-shirt，2,100元。圖／Timberland提供

PORTER INTERNATIONAL情人節提案—輕霧藍

PORTER INTERNATIONAL為PUFF與MORI系列注入全新色彩，呈現清新甜美的柔霧藍。在收納設計與材質上採用再生帆布與環保PU永續材質，讓設計環保意識。

PORTER INTERNATIONAL為PUFF與MORI系列注入全新色彩，呈現清新甜美的柔霧藍。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL為PUFF與MORI系列注入全新色彩，呈現清新甜美的柔霧藍。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PUFF系列以立體縫製口袋結構為特色，透過多層次收納設計平衡造型，營造溫暖輕鬆的日常風格。系列除推出輕霧藍新色外，也有多款配色可作選擇，是女性消費者長期熱銷的人氣系列。

PORTER INTERNATIONAL PUFF手提包 (S)，輕霧藍，2,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL PUFF手提包 (S)，輕霧藍，2,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

MORI系列以典雅復古設計為核心，結合金屬識別與五金細節，形塑內斂的經典風格。多款配件搭配多元色系，不分性別皆能自然融入日常穿搭。

PORTER INTERNATIONAL MORI雙折零錢短夾，輕霧藍，1,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL MORI雙折零錢短夾，輕霧藍，1,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL PUFF手提包 (M)，輕霧藍，3,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL PUFF手提包 (M)，輕霧藍，3,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

