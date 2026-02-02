蕭邦迎新春 瓢蟲招好運 蝴蝶象徵新生 紅金色滑動鑽石將快樂隨身攜帶

迎接即將到來的農曆春節，瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）精選多款腕錶與珠寶作品，以象徵喜氣與祝福的紅、金色調，為歲首時節注入璀璨光采。紅色象徵吉祥與團圓，金色寓意豐盛與希望，蕭邦運用精巧的設計與高貴的材質，將節慶氛圍轉化為可隨身配戴的祝福。無論是腕表或珠寶，都能輕鬆將迎新納福的喜氣帶在身上，以時髦的穿搭呈現蕭邦一貫兼具優雅、活力與工藝深度。

洋溢著歡愉喜悅的滑動鑽石是新春主角。蕭邦的Happy Sport系列腕表自1993年問世以來，憑藉蕭邦獨門的技術，將璀璨鑽石從金屬鑲爪間解放出來，在兩片通透的藍寶石水晶玻璃間自由旋轉舞動，成為品牌最具辨識度的經典之一。33毫米玫瑰金自動腕表，提供香檳金色錶盤配金屬鍊帶的款式，還有漸層紅色的表盤配紅色皮革表帶的選擇。兩種充滿節慶氣息的設計均搭配鍍金時標與指針，表盤上的鑽石隨著手腕律動自在滑行，並由蕭邦自動上鍊機芯所驅動，能透過藍寶石水晶透明底蓋一窺機芯運作之美。是一款能在日常與過年場合之間輕鬆切換的新春亮眼選擇。