聽新聞
0:00 / 0:00
蕭邦迎新春 瓢蟲招好運 蝴蝶象徵新生 紅金色滑動鑽石將快樂隨身攜帶
迎接即將到來的農曆春節，瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）精選多款腕錶與珠寶作品，以象徵喜氣與祝福的紅、金色調，為歲首時節注入璀璨光采。紅色象徵吉祥與團圓，金色寓意豐盛與希望，蕭邦運用精巧的設計與高貴的材質，將節慶氛圍轉化為可隨身配戴的祝福。無論是腕表或珠寶，都能輕鬆將迎新納福的喜氣帶在身上，以時髦的穿搭呈現蕭邦一貫兼具優雅、活力與工藝深度。
洋溢著歡愉喜悅的滑動鑽石是新春主角。蕭邦的Happy Sport系列腕表自1993年問世以來，憑藉蕭邦獨門的技術，將璀璨鑽石從金屬鑲爪間解放出來，在兩片通透的藍寶石水晶玻璃間自由旋轉舞動，成為品牌最具辨識度的經典之一。33毫米玫瑰金自動腕表，提供香檳金色錶盤配金屬鍊帶的款式，還有漸層紅色的表盤配紅色皮革表帶的選擇。兩種充滿節慶氣息的設計均搭配鍍金時標與指針，表盤上的鑽石隨著手腕律動自在滑行，並由蕭邦自動上鍊機芯所驅動，能透過藍寶石水晶透明底蓋一窺機芯運作之美。是一款能在日常與過年場合之間輕鬆切換的新春亮眼選擇。
滑動鑽石的環於喜悅也延伸到珠寶的款式上。Happy Butterfly系列以象徵蛻變與新生的蝴蝶為主角，採用迷人的紅玉髓與鑽石構成不對稱蝶翼，能隨配戴者動作微微顫動，展現輕盈動感。經典的Happy Diamonds系列則搭配象徵幸運的瓢蟲，滑動鑽石在紅玉髓與鑽石之間自在遊走，為新年增添一抹童趣與希望。Precious Lace系列以蕾絲為靈感，將鏤空結構與梨形、明亮式切割鑽石結合，18K玫瑰金的溫潤光澤，彷彿新年初升的曙光，為嶄新的一年帶來全新的希望。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言