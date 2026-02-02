全家推贅澤巧克力霜淇淋、18元加購金鏟匙添好兆頭 還有買2送2

巧克力控注意！全家Fami!ce霜淇淋再推冬季限定新品，首波於2月5日推出奢華大人系風味的「贅澤巧克力霜淇淋」，嚴選比利時55%巧克力入料，打造濃厚可可香氣與苦甜平衡的細緻口感，搭配莊園牛奶霜淇淋，層次更豐富；同步推出「+18元送金鏟匙」加購活動，為年節增添討喜儀式感。

全家第二波則於2月12日登場，推出「北海道哈密瓜霜淇淋」，選用100%北海道哈密瓜果汁製成，清甜果香自然不膩，為冬日帶來清爽療癒滋味，同時於「全家」APP「隨買跨店取」推出霜淇淋買2送2、5支188元等限時優惠。

此外，迎接寒假與春節出遊旺季，「全家」即日起推出「生活大小事全家都馬可以」活動，整合寄取件、票券服務與寄物+等多元功能，只要報會員即可參與抽獎，有機會抽中Switch瑪利歐賽車遊戲套組。

瞄準甜點控對高質感風味的期待，全家Fami!ce霜淇淋再推冬季限定新品，首波於2月5日推出主打奢華大人系風味的「贅澤巧克力霜淇淋」，嚴選比利時貝可拉艾瑪55%巧克力入料，入口即能感受濃厚可可香氣，苦甜比例恰到好處、細緻不膩口，可搭配鮮乳坊聯名的「莊園牛奶霜淇淋」，讓苦甜巧克力與醇厚奶香一口交織，層次感十足。同步自2月5日起推出「+18元送金鏟匙」的加購活動，使用金色鏟匙挖起霜淇淋，象徵「把甜蜜鏟進來、好運跟著來」的討喜氛圍，創造新年好兆頭的儀式感，數量有限，送完為止。

第二波則於2月12日接力登場，推出「北海道哈密瓜霜淇淋」，選用100%北海道哈密瓜果汁製成，清甜果香與濃郁巧克力交織，同時享受雙重滋味，為冬日帶來滿滿療癒感。最後，全家APP隨買跨店取也同步推出霜淇淋優惠，包含即日起至2月6日有「霜淇淋買2送2」活動，而2月5日~2月7日再加碼推出「5支188元」限時3天優惠，讓消費者隨時隨地都能輕鬆享受Fami!ce霜淇淋美味、高CP值的迷人魅力。

寄包裹、領票券也能抽大獎！迎接寒假與春節出遊旺季到來，全家看準消費者在假期間對生活服務的高度需求，推出「生活大小事全家都馬可以」活動，不論是規劃出遊行程時領取票券、在旅遊景點透過寄物+寄放行李物資，或是宅在家儲值遊戲點卡，即日起~3月3日只要於結帳時報會員或出示APP會員條碼，即可獲得抽獎券，於全家APP中的「抽獎趣」投注，就有機會抽中Switch瑪利歐賽車遊戲套組(共8組)。此次活動整合帳單繳費、購取票券、點數卡儲值、雲端列印、包裹寄取件、寄物+與易安網等多元服務，讓消費者在處理日常大小事的同時，也能輕鬆累積抽獎機會。