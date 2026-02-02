香菜輸給皮蛋？獵奇口味洋芋片量販熱銷排行出爐

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
愛買量販公開獵奇口味銷售排名。愛買/提供
香菜、皮蛋、啤酒等獵奇系洋芋片近來話題不斷，引發消費者一波波搶購與網路熱烈討論。愛買量販彙整近20天銷售數據，公布「特殊口味洋芋片 TOP5 熱銷排行榜」，其中，冠軍由多力多滋皮蛋口味玉米片一舉拿下，顯示重口味新品仍具高度話題度與試購誘因。

根據愛買銷售表現觀察，特殊口味洋芋片以多力多滋、樂事兩大品牌表現最為亮眼。其中，多力多滋「皮蛋口味」與「香菜口味」分別拿下銷售冠、亞軍，顯示話題性結合重口味風潮，成功擄獲消費者味蕾。值得一提的是，香菜口味上市已超過半年，銷量與回購表現依舊亮眼，即便面對 1月新上市口味競爭，仍穩居第二名，顯示獵奇口味並非曇花一現，而是深受香菜迷長期支持。

排名第三、第四名則由樂事啤酒口味與榴槤口味進榜，展現啤酒系與南洋風味同樣具備吸引力；第五名則由台灣在地品牌華元「波的多」酥炸辣皮蛋口味入榜，證明本土品牌在創新口味上同樣具備競爭力。

根據數據顯示，近年消費者對零食的接受度越來越高，除了經典口味外，帶有話題性、社群討論度高的特殊口味，更容易引發嘗鮮購買熱潮，也成為賣場觀察消費趨勢的重要指標。

