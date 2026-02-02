台茶年產1.4萬噸不夠喝 專家：混茶不違法、怕的是標示不明

國外低價茶葉混充台灣茶事件引議論，茶改場副場長邱垂豐指出，台灣年產約一萬四千噸茶葉，但飲料市場龐大，供不應求，去年進口茶數量超過二萬噸，問題在於是否誠實標示來源，若清楚揭露產地與內容，口味符合消費者喜好，就不會有問題。

邱垂豐表示，國外茶因人工成本較低，價格較親民，這也是進口茶在市場上具有競爭力的原因之一，他強調，國產茶與進口茶很難說誰優誰劣，重點在消費者喜歡的風味類型，是偏好清香型，還是濃厚甘醇，以及消費者對ＣＰ值的看法。

邱垂豐指出，茶葉品質須依製作方式、品種與等級來區分，台灣茶本身就有非常多等級，目前國外進口茶品多為綠茶、烏龍茶及紅茶，台灣特色的包種茶，國外幾乎沒有進口；而受政策影響，目前中國大陸除普洱茶外，綠茶、烏龍茶及紅茶皆無法進口台灣。

他也指出，台灣茶葉供需本身就存在落差，去年全台茶園面積約一萬二千公頃，年產量約一萬四千噸，但仍不足以供應國內市場需求，去年台灣進口約一萬三千噸紅茶、約九千噸綠茶，多數用於飲料市場，成為民眾日常飲用的茶品來源。

至於消費者如何辨識是否為國產台灣茶，邱垂豐表示，目前國產茶包裝大多已附有QRCode，掃描後可查詢茶農相關產銷履歷、農藥殘留檢驗等資訊，這是目前最好的辨認方式。

邱垂豐強調，混合不同來源茶葉並非問題，真正的問題在於標示不清或刻意誤導，只要資訊透明、誠實標示，就不會違法，也能讓消費者依自身需求做出選擇。

另位不願具名的茶場專家說，近三年來食安會報小組有結合研究單位與檢調單位加強查核，茶改場開發的產地驗證技術都已經在運用，坊間混茶事件已有大幅度減低，仍有業者涉險，主因是「價差真的很大」。

他舉例，以凍頂烏龍茶來說，從越南、印尼進口的凍頂烏龍茶還會在台灣烘焙，與台灣凍頂烏龍茶的價差，依照業者「良心」，可以差三到十倍左右，有利可圖之下，自然有人會鋌而走險。

不過他也指出，國外精品茶向台灣採購茶葉合約上，究竟是要求只要凍頂烏龍茶，還是要求「台灣產」凍頂烏龍茶，兩者交貨條件有相異，畢竟國外茶葉拼配是非常稀鬆平常，只要口味符合且標示清楚，就不會有問題。