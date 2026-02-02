瓦城集團五大品牌齊推新春團圓宴 平日午餐每人599元享招牌美味

春節將至，團圓餐飲需求升溫。瓦城集團2日宣布，自2月5日起集結旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘與 YABI KITCHEN 五大品牌，推出多款適合2至8人共享的新春團圓套餐，囊括各品牌的人氣料理，從經典泰式到台式家常、開胃湘菜與南洋風味一應俱全，滿足家庭客層與節慶聚餐的多樣化需求。

此外，鎖定年節前夕商務客快速用餐的需求，瓦城、非常泰、時時香與1010湘同步推出「春季午間限定套餐」，於平日午餐時段供應。每人599元即可享用多道明星招牌菜，主打高CP值與快速上桌，期望在春節旺季前帶動一波消費動能。

為了讓顧客更有年節氣氛的用餐體驗，瓦城集團2月9日至3月1日推出線上紅包抽獎活動，凡加入wa10 APP 會員即可參加，有機會抽中1,688元現金優惠券；門市用餐同步贈送刮刮卡，最高可得888元現金優惠券。此外，集團今年首度推出「2026金馬迎春泰運亨通福袋」，2月12日起全品牌門市限量販售，以588元即可獲得價值700元以上的品牌明星招牌餐點兌換券，以及Uber乘車優惠序號及抵用券、KKday旅遊優惠券、電影《功夫》優惠券，還有機會抽中最高50萬元現金，總獎金達100萬。

瓦城泰統集團旗下五大品牌自2月5日至3月8日推出新春團圓套餐，依不同人數需求規劃2至8人多元組合，針對不同人數的家庭戶均提供多元選擇，從小家庭圍爐到大型親友聚會皆能輕鬆選擇，一次集結各品牌經典招牌與人氣必點，讓年節聚餐省去點菜煩惱，輕鬆享有澎湃美味。

瓦城與非常泰分別推出2至8人及2至6人套餐，包含「主廚BBQ松阪豬」採用頂級厚切松阪豬肉，搭配兩種自製沾醬，以及被譽為泰國國寶湯的「酸辣鮮湯」，從前菜到湯品一次到位。新台灣料理時時香則規劃2至8人套餐，升級版經典台菜風味的「3.5杯雞」、「阿婆紅燒肉」慢火燉煮五花肉，香而不膩，皆是下飯的好滋味。

1010湘以重香重辣擄獲味蕾，推出2至4人的套餐，香辣帶勁的「臭豆腐肥腸阿干鍋」與孜然香氣撲鼻的「神仙孜然肋排骨」。YABI KITCHEN則帶來香料層次豐富的南洋料理選擇，提供2至6人的新春套餐，包含苦甜交織的「越香咖啡排骨」及結合多汁牛肉餡、泰北香腸與濃郁起司的「YABI 拉餅」等招牌菜色，帶來驚喜的味覺體驗。

針對年節前夕忙碌的商務客，瓦城泰統集團再加碼推出4至5人共享的「春季午間限定套餐」，自 2月5日起於平日週一至週五午餐時段，於旗下瓦城、時時香、1010 湘與非常泰四大品牌餐廳同步開賣（春節期間不供應），每人599元，即可輕鬆享用各品牌6道以上經典菜色，為商務族群兼顧美食與錢包。

為感謝顧客一年來的支持，瓦城集團今年首度於全品牌門市推出超值「2026 金馬迎春泰運亨通福袋」，自2月12日至3月8日限量販售，售價588元。福袋不僅內含價值700元以上的品牌明星招牌餐點兌換券，更集結生活與娛樂等多重好康，包括Uber乘車優惠序號及抵用券、KKday旅遊優惠券、賀歲強檔《功夫》電影早場優惠券，還有現金紅包抽獎券，頭獎50萬元現金，總獎金達100萬。

此外，集團同步推出多項新春優惠活動，自2月9日至3月1日，wa10 APP 會員可透過官方社群參與線上紅包抽獎活動，最高有機會可獲得1,688元現金優惠券；活動期間內至集團旗下品牌餐廳用餐，還可獲得刮刮卡一張，最高可刮中888元現金優惠券。另凡於2月14日至2月22日期間新註冊wa10 APP 會員，可加碼獲得限量滿額折188元現金券。