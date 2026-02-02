藏壽司啟動史上最大菜單改版！五段新盤價全曝光、扭蛋遊戲雙倍玩

藏壽司（2754）宣布自2月5日起啟動全面菜單改版，為吸引更廣泛年齡層並提高顧客滿意度，推出30元、50元、60元、90元、100元共五段新價位壽司盤，合計17款新品同步上架。原有40元、80元價位仍為主力，占比最高。業者表示，希望藉由價位與品項的更細分化，滿足不同客群的口味偏好，帶動門市回流與體驗亮點。

亞洲藏壽司新董事長暨總經理藪内薰2026年走馬上任，首要戰略提升顧客滿意度，全新商品、全新服務，帶來全新的幸福連結。推進多樣壽司盤體驗，讓壽司成為日常生活美食，顧客最愛的扭蛋遊戲，也跟著歡樂升級。全門市將導入手機點餐，通過手機點餐之商品，全改為一個盤子出餐。同時，以往手機累積抽獎需消費滿 200 元才可抽獎一次，現在也將適用於價格介於 60 元壽司盤至 90 元壽司盤的商品。透過手機點餐60元至90元任一壽司，該盤就能參加手機累積抽獎及投盤一次。

30元超值系列有4款，「大切長鰭鮪魚(一貫)」、「韓風辛味花蛤軍艦」、「納豆軍艦」、「黃瓜卷」，吃得到海鮮，滿足大小朋友喜好，平價享受升級美味；熟食點爆派久等了，50元炙鮮系列共6款，「大切星鰻握壽司(一貫)」、「大切星鰻天婦羅握壽司(一貫)」、「炙烤青森扇貝佐香蔥醬油」、「炙烤起司酪梨豬五花」、「炙烤鮭魚親子奶油乳酪」、「炙烤明太子鮭魚親子」，專屬親子友善餐點，擴增消費族群。

粉絲敲碗成真，60元新品「炸蝦天婦羅握壽司」，熱銷榜上的炸蝦天婦羅，多了握壽司選擇；90元極盛系列，由海中和牛黑鮪魚領軍推出4款新品，首賣的「鮪魚大腹(一貫)」原價百元特惠價90元就能入口，「炙烤鮪魚大腹(一貫)」、「海膽中脂海苔包」、「醃漬生鮭魚脂佐松露」，極致美味幸福滿分；100元盛宴系列則有兩款，「北海三種盛合」、「醃漬鮪魚中脂佐松露」，北海明星海鮮蟹、鮭、海膽美味大集合，全力攻佔顧客美食口袋名單。未來仍會持續不斷開發新商品，一年四季享受新與鮮的美味壽司。

由被譽為「海中和牛的鮪魚大腹」領軍，豪華海味齊發的「極盛海味祭」，共11款新品從2月5日登場，限賣7天。首賣「海中和牛嚴選鮪魚盛合」是鮪魚饕客心中的夢幻逸品，嚴選鮪魚生魚片、中腹、大腹與鮪魚泥一次上桌，大腹油花細緻、入口即化，完美詮釋媲美和牛等級的極致享受，超值又過癮；「滿溢極致鮭魚卵軍艦組」，一次集結三種鮭魚卵風味，分別搭配海膽、大葉與小貝柱，粒粒爆口、鹹香交織，入口瞬間感受層次堆疊的奢華海味；視覺系焦點「海鮮千層塔」以生鮭魚、中脂、蟹肉、海膽與鮭魚卵層層堆疊，打造前所未有的奢華海味體驗。

大小朋友都愛的「炙烤起司蟹風味棒」、小貝柱堆成山的「盛的滿滿貝柱握壽司」、鮮美蟹肉與半熟蛋完美結合的「蟹肉半熟蛋軍艦」，以及清爽開胃的「柚香鮭魚卵大生鮮蝦」，每一款都讓人一吃就停不下來。冬天暖胃首選「蟹肉鮭魚卵茶碗蒸」一開蓋即撲鼻海味，而「軟殼蟹天婦羅醬拌烏龍麵（溫）」則以現炸酥脆軟殼蟹搭配滑嫩溫泉蛋與柴魚香氣，畫下最滿足的句點。還有隱藏版「炙烤極奢鮪魚腹烏魚子(一貫)」、「韓國辣醬啵啵鮪魚軍艦」，每日限量賣完為止。