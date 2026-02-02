不用飛日本！恆春文化中心典藏村上隆、草間彌生經典作品

來到恆春文化中心劇場館能與國際藝術大師村上隆、草間彌生作品驚喜相遇。從草間彌生經典的南瓜、村上隆的當代版畫，到屏東藝術家多媒材創作，集結5名台日藝術家經典之作，讓民眾在欣賞表演之餘，也能感受如同走進美術館般的藝術氛圍。

屏東縣政府文化處表示，去年底啟用的恆春文化中心劇場館，為恆春半島帶來專業的表演空間，典藏日本及屏東在地多位藝術大師的藝術創作，除了國際知名藝術家草間彌生與村上隆，還包括原住民藝術家伊誕‧巴瓦瓦隆、在地藝術家曾琬婷、張書瑋，作品媒材多元，涵蓋木刻版畫、水晶押花空間裝置、大理石雕塑、版畫與立體雕塑等，共13組作品。

國際藝術家部分，草間彌生代表性的南瓜與高跟鞋主題作品，以及村上隆代表性的琳派風格版畫與雕塑作品，這些作品與簡約的建築風格相互對話，為整個空間注入藝術靈魂。

伊誕‧巴瓦瓦隆以木刻版畫呈現原住民文化精神；曾琬婷運用水晶押花創作空間裝置，展現細膩而詩意的視覺感受；張書瑋則以台灣大理石雕塑創作，體現土地質地與當代造型語彙。

文化處表示，恆春文化中心位於恆春東門旁，緊鄰承載歷史記憶的古城門，城門本身即是一件富含時代意義的公共藝術。建築外觀結合台日建築師的當代美學設計理念，並融入恆春在地環境意象，使整體場域在歷史與現代間取得巧妙平衡。