「寶可樂園：關都」限定餐飲與獨家商品一次看 粉絲荷包全面失守

走進「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO），除了沉浸式的冒險體驗之外，園區內的餐飲與紀念品販售，同樣是離園前絕不能錯過的重要亮點。從限定周邊到主題餐點，無論是實用派還是收藏控，都很難全身而退。

園區內的餐飲與紀念品主要集中於「寶可樂園入口廣場」與「草紗鎮」兩大區域，其中入口廣場以大型商店為主，而草紗鎮則營造出熱鬧的城鎮市集氛圍，讓訓練家在冒險途中或結束後，都能盡情補給與採購。

位於入口廣場的「寶可夢發燒友商店」是園區內規模最大的紀念品商店，絕對是粉絲必訪聖地。店內販售大量PokéPark KANTO限定商品，從可穿戴的飾品與服裝、適合送禮與收藏的玩偶、文具、紀念品，到包裝精緻、讓人捨不得吃的糖果與餅乾，一應俱全。

但要注意，「寶可夢發燒友商店」採取整理券制度，當天進入讀賣樂園後即可透過官方App申請號碼牌，並依照指定時段入場，且1天僅能申請1次，數量有限，想要購入限定商品的訓練家建議一入園就先規劃。

相較之下，位於草紗鎮中央的「寶可夢訓練家市集」則呈現出截然不同的氛圍，結合周邊販售與輕食餐飲，每一個攤位都融入不同寶可夢主題元素，宛如走進寶可夢世界中的城鎮市集。像是伊布主題咖啡店，提供2款伊布與8款進化型態的造型拉花飲品；皮卡丘主題的炸雞與飯糰店，心情與胃口都滿足；而卡比獸爆米花桶，更是把熟睡的卡比獸直接做成上蓋造型，療癒度滿分。草紗鎮內另設有「友好商店」，提供多款飲品與餐點，讓訓練家在結束森林探險後，能夠稍作休息、補充體力。

為了增加互動尋寶樂趣，寶可夢訓練家市集中還藏有互動任務彩蛋，訓練家只要拿著指定卡牌造型邊框，在園區內與特定寶可夢完成合照，就能兌換獎品。市集中也販售「盲盒徽章」寶貝球，共有151款寶可夢等你來抽。另外，園區獨家的客製鑰匙圈服務，訓練家可以刻上自己的英文名字，打造專屬紀念，也不能錯過。