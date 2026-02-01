每雙飆破千萬！純金縫製Nike Air Force 1現身台中老虎城

來自台灣的潮流黃金品牌kim-a:，於2025年登上ComplexCon Las Vegas潮流藝術盛會，以「999.9純金縫製Nike Air Force 1」為題進行實驗性創作，並在Nike台灣支持下完成，2026年，kim-a:首度攜此作品展開全球巡迴，首站回到台灣，於台中老虎城進行期間限定展出。

這次回台展出的黃金極作版黃金鞋，全鞋使用超過一公斤以上黃金打造，包含鞋底皆以黃金製作，屬於純藝術工藝品，每雙市值999萬台幣起，目前已飆破1,399萬，全球僅限量9雙，每一雙皆具不可複製性，定位明確指向頂級收藏市場。同場亦首度公開金繡典藏版黃金鞋，售價300萬為可接受訂製的限量作品。

Nike Air Force 1黃金鞋回到台灣展出，kim-a:以東方神話意象 「金烏 × 玉兔」 為創作靈感，重新詮釋經典鞋款。作品以純金縫製皮革，將日與月、動與靜的陰陽哲學融入Nike Air Force 1鞋型之中，使鞋履從潮流單品升級為承載工藝的藝術典藏。