每雙飆破千萬！純金縫製Nike Air Force 1現身台中老虎城

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
來自台灣的潮流黃金品牌kim-a:，於2025年登上ComplexCon Las Vegas潮流藝術盛會，以「999.9純金縫製Nike Air Force 1」為題進行實驗性創作，並在Nike台灣支持下完成，2026年，kim-a:首度攜此作品展開全球巡迴，首站回到台灣，於台中老虎城進行期間限定展出。

這次回台展出的黃金極作版黃金鞋，全鞋使用超過一公斤以上黃金打造，包含鞋底皆以黃金製作，屬於純藝術工藝品，每雙市值999萬台幣起，目前已飆破1,399萬，全球僅限量9雙，每一雙皆具不可複製性，定位明確指向頂級收藏市場。同場亦首度公開金繡典藏版黃金鞋，售價300萬為可接受訂製的限量作品。

Nike Air Force 1黃金鞋回到台灣展出，kim-a:以東方神話意象 「金烏 × 玉兔」 為創作靈感，重新詮釋經典鞋款。作品以純金縫製皮革，將日與月、動與靜的陰陽哲學融入Nike Air Force 1鞋型之中，使鞋履從潮流單品升級為承載工藝的藝術典藏。

黃金極作版黃金鞋以超過一公斤純金為核心材質，全鞋由工藝師全手工打造，屬於無法穿著的純藝術工藝作品。同步推出的金繡典藏版黃金鞋則以可穿著為前提，保留日常使用機能，關鍵細節運用黃金工藝，包括Nike勾勾、鞋側Air標誌、鞋帶環以及鞋帶扣等部位，讓黃金成為閃耀吸睛的視覺語彙，並開放客製訂製。

金繡典藏版黃金鞋。圖／kim-a: 提供
金繡典藏版黃金鞋。圖／kim-a: 提供
黃金極作版黃金鞋細節。圖／kim-a: 提供
黃金極作版黃金鞋細節。圖／kim-a: 提供
黃金極作版黃金鞋細節。圖／kim-a: 提供
黃金極作版黃金鞋細節。圖／kim-a: 提供

黃金 工藝 玉兔

