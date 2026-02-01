26春夏巴黎高訂周／創辦人離世後ARMANI PRIVÉ首秀 親侄女揭幕新時代

同名品牌創始人Giorgio Armani於2025年9月辭世後，首場沒有他坐鎮的GIORGIO ARMANI PRIVÉ高訂大秀，日前於巴黎高訂周期間登場，正式宣告了亞曼尼家族第二代、Giorgio的姪女Silvana Armani接下傳承火炬，也是今年巴黎高訂周唯一一位女性創意總監。包括金球獎影后凱特哈德森（Kate Hudson）與好萊塢傳奇巨星蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）皆出席觀秀，共同見證這場跨時代的轉變。

Silvana Armani與叔叔並肩工作超過40年，並在20年前Giorgio Armani開始推出高級訂製服起就擔任他的得力助手。如今，她以獨特的女性視角、以「玉之雅韻」為本季主題，透過柔美的玉綠色、粉色、白色、與經典的黑色擦撞出視覺火花，營造出既唯美又具備當下感的氛圍。

本系列服裝廓形展現了極致的流暢感。Silvana延續了品牌標誌性的男裝剪裁西裝外套的精準結構，大量的去結構化夾克、搭配俐落長褲的刺繡束胸衣，以及多層次裁剪的直筒裙與中長款束腰外衣，透過布料和剪裁注入了更多輕盈感與年輕氣息。她也捨去了品牌過往從過去動輒百套的設計、精簡為60套造型，並轉而強化了實穿性與日裝的比例。

Silvana承襲Giorgio Armani對東方的嚮往，大量運用精緻的刺繡，而綴有燈籠、竹扇圖騰的服飾，甚至在夾克口袋處設計了錯視效果的口袋巾印花都為整體造型增添了東方氣息。緞面、真絲、雪紡與歐根紗交織出流動的垂直線條，隨著走秀時如玉石般散發溫潤光韻。Silvana也透過寬大的皮革手拿包、細框的學生感眼鏡，以及誇張的個性首飾，為整體造型注入帥氣摩登的氣息。帶有珠飾流蘇的披肩與針織衫，也呼應了2026年高訂周最受矚目的「高訂針織」趨勢。