Jennie雪地看秀包緊緊 一身丹寧連身勁裝現身Moncler Grenoble大秀

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Jennie以一身丹寧連身褲裝滑雪服現身Moncler Grenoble 2026秋冬大秀。圖／Moncler提供
Jennie以一身丹寧連身褲裝滑雪服現身Moncler Grenoble 2026秋冬大秀。圖／Moncler提供

Moncler Grenoble 2026秋冬大秀，登陸美國科羅拉多州知名滑雪勝地Aspen，在真實的雪地場景中，呈現Moncler Grenoble高性能的滑雪板裝備。當中，最亮眼的星光，首推全球偶像BLACKPINK成員Jennie，以一身丹寧連身褲裝滑雪服加上雪靴有型登場。Moncler更拍攝了Jennie騎著滑雪車準備前往看秀的影片，為Aspen大秀話題宣傳。

在科羅拉多州的原始美景中，Moncler找到了象徵品牌發展歷程的目的地，Aspen小鎮於1950年代興起，現已成為體育運動、時尚生活和文化之都，並以崇山峻嶺和滑雪勝地聞名。Moncler Grenoble與Aspen同樣秉持源於高山與悠久傳統，兩者可說是山嶺上的完美組合。

在這場雪地大秀中，Moncler與Aspen攜手揭示過去與未來交融的高山生活願景。賓客們在體驗滑雪、單板滑雪和雪地健行後，再次戴上頭盔，在黑夜中駕駛雪地電動摩托車穿越森林。置身於Aspen壯麗美景中的模特兒，在雪丘之間穿梭，演繹為高山而設的全新造型。

這系列融合多種元素，從科羅拉多州的遼闊景致、1950年代美式風格，到Moncler一貫擅長的高機能服飾。並詮釋大自然和山嶺之美，有象徵阿斯本和大自然的白楊樹葉成為精緻的印花、絎縫細節、立體針織、刺繡、激光切割圖案和提花裝飾。同時，1950年代美國風格也貫穿整個系列，經典外套採用當時流行的束腰和圓渾輪廓，並以絎縫羽絨重新演繹。

同場嘉賓還有Moncler Grenoble品牌大使Gus Kenworthy、Richard Permin、 Nic von Rupp和Shaun White，以及品牌好友新田真劍佑、竇靖童、張康樂等各界名人。

Jennie以一身丹寧連身褲裝滑雪服加上雪靴，現身Moncler Grenoble 2026秋冬大秀。圖／Moncler提供
Jennie以一身丹寧連身褲裝滑雪服加上雪靴，現身Moncler Grenoble 2026秋冬大秀。圖／Moncler提供
Moncler Grenoble 2026秋冬大秀嘉賓，竇靖童。圖／Moncler提供
Moncler Grenoble 2026秋冬大秀嘉賓，竇靖童。圖／Moncler提供
Moncler Grenoble 2026秋冬大秀嘉賓，張康樂。圖／Moncler提供
Moncler Grenoble 2026秋冬大秀嘉賓，張康樂。圖／Moncler提供
Moncler Grenoble 2026秋冬大秀嘉賓，新田真劍佑。圖／Moncler提供
Moncler Grenoble 2026秋冬大秀嘉賓，新田真劍佑。圖／Moncler提供

