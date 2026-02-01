Jennie雪地看秀包緊緊 一身丹寧連身勁裝現身Moncler Grenoble大秀

Moncler Grenoble 2026秋冬大秀，登陸美國科羅拉多州知名滑雪勝地Aspen，在真實的雪地場景中，呈現Moncler Grenoble高性能的滑雪板裝備。當中，最亮眼的星光，首推全球偶像BLACKPINK成員Jennie，以一身丹寧連身褲裝滑雪服加上雪靴有型登場。Moncler更拍攝了Jennie騎著滑雪車準備前往看秀的影片，為Aspen大秀話題宣傳。

在科羅拉多州的原始美景中，Moncler找到了象徵品牌發展歷程的目的地，Aspen小鎮於1950年代興起，現已成為體育運動、時尚生活和文化之都，並以崇山峻嶺和滑雪勝地聞名。Moncler Grenoble與Aspen同樣秉持源於高山與悠久傳統，兩者可說是山嶺上的完美組合。

在這場雪地大秀中，Moncler與Aspen攜手揭示過去與未來交融的高山生活願景。賓客們在體驗滑雪、單板滑雪和雪地健行後，再次戴上頭盔，在黑夜中駕駛雪地電動摩托車穿越森林。置身於Aspen壯麗美景中的模特兒，在雪丘之間穿梭，演繹為高山而設的全新造型。

這系列融合多種元素，從科羅拉多州的遼闊景致、1950年代美式風格，到Moncler一貫擅長的高機能服飾。並詮釋大自然和山嶺之美，有象徵阿斯本和大自然的白楊樹葉成為精緻的印花、絎縫細節、立體針織、刺繡、激光切割圖案和提花裝飾。同時，1950年代美國風格也貫穿整個系列，經典外套採用當時流行的束腰和圓渾輪廓，並以絎縫羽絨重新演繹。

同場嘉賓還有Moncler Grenoble品牌大使Gus Kenworthy、Richard Permin、 Nic von Rupp和Shaun White，以及品牌好友新田真劍佑、竇靖童、張康樂等各界名人。