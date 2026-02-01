開幕前直擊！走進「PokéPark KANTO」寶可夢森林享受沉浸式冒險體驗

寶可夢全球首座戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO），將於2月5日在東京讀賣樂園內正式開幕。園區佔地約2.6公頃，以高度沉浸式設計為核心，結合自然地貌與實體場景，讓訓練家不再只是「參觀」，而是真正走進寶可夢生活的世界，展開一場彷彿成真的冒險旅程。

最令訓練家們期待的莫過於長達500公尺的「寶可夢森林」，這片森林完整保留多摩丘陵原有的起伏地形，透過山徑、草叢、隧道與棧道串聯成一條探索路線。距離看似不長，實際走進森林後，連續的上坡、下坡與階梯，讓這段旅程更像一次真正的野外探險。部分區域甚至有點陡峭，因此園方基於安全考量，規定「無法自行上下110階階梯者」以及「未滿5歲的孩童即使有他人陪伴仍不得入場」，若遇天候不佳，森林也可能暫停開放，訓練家出發前務必留意。

寶可夢森林的探索旅程從「石胡博士研究所」正式展開，研究所內陳列著精靈球與石胡博士的素描筆記，訓練家可在此領取「研究筆記」，作為觀察寶可夢生態的重要線索。筆記中記錄了不同寶可夢的習性與喜好，也為接下來的探索埋下不少提示與伏筆。

踏入森林後，只需依循指標前進，便能在各個角落與棲息其中的寶可夢互動，鼓勵訓練家們放慢腳步、專注當下，與可以接近的寶可夢們近距離互動與拍照。每隻寶可夢的表情與姿態都不盡相同，接近時還有機會觸發隱藏彩蛋，聽見令人會心一笑的聲音細節。

整個寶可夢森林依照棲息地類型劃分為多個區域，呈現出關都地區豐富多樣的生態樣貌。像是「地鼠棧道」重現了地鼠在地面鑽洞的景象，營造出熱鬧的地下世界；「貪心栗鼠休息區」眾多貪心栗鼠與藏飽栗鼠抱著樹果大快朵頤。

沿途還能遇見「大牙狸的咬咬天地」，重現牠們啃樹築巢的日常，部分大牙狸甚至會橫越步道，讓人忍不住放慢腳步；「獨角犀牛的猛奔坡」中，巨大的獨角犀牛佇立在坡道上；穿過「小炭仔隧道」後，「大岩蛇山路」的震撼場景映入眼簾，增添冒險氛圍。

旅程尾聲的「花花園」則展現截然不同的氣氛，美麗花與含羞苞在花叢中迎接訓練家，同時也能看見火恐龍與索羅亞對峙的緊張場面，為整段探索畫下精彩句點。

園方表示，寶可夢森林的設計核心，在於「回歸自然」與「真實觀察」，希望訓練家能用眼睛、耳朵與腳步，去感受寶可夢的存在。每一隻寶可夢出現在特定地點，都有其理由，也鼓勵大家思考一下「為什麼這隻寶可夢會出現在這裡」，有可能獲得更多驚喜。

寶可夢森林可說是處處展現細節與誠意，從一踏入森林，被伊布與皮卡丘包圍的瞬間，到沿途不斷出現的驚喜場景，都讓人彷彿真的走進寶可夢世界，讓訓練家、粉絲們帶回一段充滿感動的回憶。