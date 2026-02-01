宋雨琦成Tiffany最新品牌大使 熱愛挑戰不畏嘗試新事物

源自紐約的珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）宣佈韓流女團i-dle的成員宋雨琦出任大中華區品牌大使，並釋出全新形象照，她透過HardWear系列珠寶的自由混搭，演繹了蒂芙尼經典與創新交融的獨特魅力。

宋雨琦在這次釋出的影片中回顧了自己從孤身啟程的追夢者，到閃耀舞臺的全能藝人的持續蛻變過程。從當初離開父母與家鄉、前往韓國成員練習生，到2021年開始嘗試透過音樂創作抒發內心，她熱衷於挑戰嘗試新事物，並且為自己感到驕傲，「如果人生沒有挑戰，好像就沒有意義了。」這樣心懷勇氣、忠於內心的正能量，也是蒂芙尼的信念。