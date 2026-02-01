快訊

宋雨琦成Tiffany最新品牌大使 熱愛挑戰不畏嘗試新事物

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蒂芙尼大中華區品牌大使—宋雨琦。圖／蒂芙尼提供
蒂芙尼大中華區品牌大使—宋雨琦。圖／蒂芙尼提供

源自紐約珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）宣佈韓流女團i-dle的成員宋雨琦出任大中華區品牌大使，並釋出全新形象照，她透過HardWear系列珠寶的自由混搭，演繹了蒂芙尼經典與創新交融的獨特魅力。

宋雨琦在這次釋出的影片中回顧了自己從孤身啟程的追夢者，到閃耀舞臺的全能藝人的持續蛻變過程。從當初離開父母與家鄉、前往韓國成員練習生，到2021年開始嘗試透過音樂創作抒發內心，她熱衷於挑戰嘗試新事物，並且為自己感到驕傲，「如果人生沒有挑戰，好像就沒有意義了。」這樣心懷勇氣、忠於內心的正能量，也是蒂芙尼的信念。

宋雨琦在全新形象中也演繹了Tiffany HardWear系列鮮明而自信的當代風格。該系列誕生於對紐約精神的致敬，設計靈感可追溯至 1962 年 的一款經典手鍊，透過工業感十足的鍊節造型、圓潤比例與俐落線條，捕捉紐約這座城市獨有的剛柔並濟的美感，也成為品牌重新詮釋現代珠寶風格的重要起點。

Tiffany HardWear系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石耳環，大型款。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石耳環，大型款。圖／蒂芙尼提供
蒂芙尼大中華區品牌大使—宋雨琦。圖／蒂芙尼提供
蒂芙尼大中華區品牌大使—宋雨琦。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石耳環，大型款。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石耳環，大型款。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear系列18K玫瑰金小號扣環手鍊。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear系列18K玫瑰金小號扣環手鍊。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear系列18K玫瑰金鑲嵌鑽石手鍊，中型款。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear系列18K玫瑰金鑲嵌鑽石手鍊，中型款。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear18K玫瑰金鑲嵌鑽石手鍊中型款及耳環大型款。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear18K玫瑰金鑲嵌鑽石手鍊中型款及耳環大型款。圖／蒂芙尼提供
蒂芙尼大中華區品牌大使—宋雨琦。圖／蒂芙尼提供
蒂芙尼大中華區品牌大使—宋雨琦。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear系列18K玫瑰金鑲鑽戒指。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear系列18K玫瑰金鑲鑽戒指。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石戒指。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石戒指。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金垂墜球型與鎖扣單圈手鍊。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金垂墜球型與鎖扣單圈手鍊。圖／蒂芙尼提供

