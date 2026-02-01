曾舜晞化身奢華貴公子亮相巴黎 站台De Beers旗艦店開幕
巴黎高級訂製時裝周期間，以鑽石聞名的高級珠寶品牌De Beers於芳登廣場揭幕全新巴黎旗艦店，並同步發表全新Vibrations高級珠寶系列。新旗艦店座落於緊鄰芳登廣場的巴黎和平街12號，是De Beers London目前全球規模最大的專賣店，也是首度完整呈現品牌世界觀的實體空間。包括品牌大使曾舜晞、品牌摯友「一戰再戰」女星Chase Infiniti、影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）等人都特地出席開幕活動。
完整展現De Beers以鑽石之源為核心、結合當代設計與深厚工藝底蘊的品牌精神的Vibrations全新系列，首度亮相即成為時裝周期間焦點之一。該系列設計發想源自「內陸之水」所蘊藏的力量，Vibrations以溪流、河谷、瀑布等自然風景為引線，將水流從靜謐到磅礴的變化，轉化為鑽石設計的節奏與線條。納米比亞、南非、波札那與加拿大等品牌鑽石產地的水域風貌都成為啟發這次創作的靈感，透過抽象語彙詮釋鑽石自自然孕育、歷經時間淬鍊，最終化為珠寶臻作的過程，凸顯品牌與鑽石源頭之間不可分割的關係，也承載對土地與人的深厚情感。
Vibrations系列首章作品Echo套組，以納米比亞魚河峽谷（Fish River Canyon）為靈感，捕捉卵石落水、漣漪擴散的瞬間動態。核心之作是一件可轉換式鑽石項鍊，主鑽為Natural Works of Art系列的奈米比亞1.12克拉濃彩藍鑽，色澤宛如深潭水色，並搭配總重超過193克拉的白鑽，透過圓形明亮式與長階梯形切割交錯排列，營造如水波般的層次光影。這件項鍊可拆解轉換為多件獨立珠寶，包含冠冕、手鍊與耳環，展現品牌在結構工藝與模組化設計上的突破。
系列另一重要篇章Riverborn套組，以12件珠寶則回溯鑽石旅程的起點，聚焦河床中孕育鑽石的原始力量。作品大量運用鑽石原石與拋光鑽石並置的手法，保留原石天然輪廓，突顯其獨特個性。其中一款獨一無二的Toi et Moi戒指以同源鑽石原石與拋光美鑽相對鑲嵌，象徵自然與工藝之間的對話，為經典的雙主石設計賦予新意。套組中的Modern Lines則為經典鑽石條鏈注入新意，鑽石項鍊、鑽石手鍊與鑽石耳環將圓形明亮式切割拋光美鑽，與三角形及豎長形鑽石原石巧妙相融，白金鍊環部分更以精細的刀鋒工藝（fil couteau）勾勒雕琢，營造出鑽石如水滴般懸浮於肌膚之上的華麗視覺效果。
