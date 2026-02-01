快訊

嘉義市年貨大街2月6日登場 61個攤位集結中央廣場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
往年嘉義市年貨大街首日試營運即湧現人潮，市府規畫豐富活動與振興方案，帶動現場買氣升溫。圖／嘉義市政府提供
嘉義年貨大街將於2月6日起在中央廣場熱鬧登場，一連4天提供民眾一站式購足年貨的便利體驗。今年攤位規模擴大至61攤，現場集結排隊名店、特色伴手禮與農漁特產。開幕首日更推出加碼抽千元紅包活動，搭配「好禮五重送」回饋，最高獎項包含iPhone 17、Dyson 空氣清淨機等大獎。

市長黃敏惠表示，年貨大街邁入第3屆，透過便利的採買模式節省市民奔波時間。今年嘉義市在春節前夕運用歲計賸餘普發6000元現金，並結合振興商圈夜市計畫，民眾自2月1日起在嘉義市消費滿2000元，即可於3月2日至市府兌領商圈夜市券，每人最高可換600元，希望藉此穩定民生並刺激消費動能，讓幸福加碼。

建設處表示，今年串聯多家知名品牌提供最低5折起的優惠，消費滿300元即可參加滿額抽與福袋抽，每日送出萬元現金。針對消費滿1000元的人，另有紅包好禮加碼抽。此外，每日上午10時30分發放限量早鳥好禮，包含購物金與御守，鼓勵民眾提早進場。

除了中央廣場主活動，嘉義市東市場、西市場、北興市場、魚市場及果菜市場等多個據點也同步提供多元年節商品。市府歡迎民眾來嘉採買，感受熱鬧的年節氣氛，詳情可至活動官方網站查詢。

年貨大街將集結61名攤，提供各式排隊名店伴手禮與年菜，吸引眾多民眾前來一站式購足年貨。圖／嘉義市政府提供
今年年貨大街推出「好禮五重送」，包含福袋好禮抽、紅包加碼抽及iPhone 17摸彩等超過1萬多個獎項回饋市民。圖／嘉義市政府提供
嘉義市年貨大街2月6日登場，61名攤位集結中央廣場。圖／嘉義市政府提供
2026嘉義市年貨大街將於2月6日至2月9日在中央廣場舉行，祭出消費滿300元天天抽萬元現金等好康。圖／嘉義市政府提供
嘉市府攜手商圈推年貨大街，消費滿千再抽抵用券紅包。圖／嘉義市政府提供
年貨大街 嘉義 夜市券

