周二尾牙別亂拜！命理師揭「黃金6小時」 順序、禁忌一次看

2月3日（二）是農曆臘月16，也是乙巳蛇年最後一個做牙的日子，命理師柯柏成說，當天是土地公的尾牙日，祭祀時間、地點及順序須注意，以下午1時至晚上7時最佳，且切記習俗及禁忌，準備供品也有眉角，以利為來年招財納福添好運。

柯柏成指出，2026年的尾牙日在2月3日，也就是農曆臘月16，尾牙的祭祀通常是在臘月16日下午，相傳土地公上午忙完公務後，下午會回到廟裡，所以最佳時間為下午1時至晚上7時，商家或家庭可一併祭拜 「地基主」和「門口好兄弟」。

祭拜地點在土地公廟、公司或家中的神龕前進行，若祭拜地基主，則在廚房或後門向內祭拜。順序上，擺好供品，點香後持香祭拜，先拜天公再拜土地公，祝禱時清楚向土地公報姓名、生日、地址，以及家中同住的親人姓名生日。

柯柏成說，祭拜時心存敬意並清晰說明，「今日是尾牙，信士/弟子（祭拜者的名字）誠心準備供品，感謝土地公一年來的保佑，祈求明年繼續保佑家門平安、生意興隆（或實際願望）。」待香燒過三分之一，焚燒土地公金，再焚燒給其他神靈的紙錢。

由於今年尾牙日是周二為工作日，如果當天時間倉促，祭拜可提前進行，只需在祭拜時向土地公明確說明：「弟子/信女，因尾牙當日工作繁忙，特提前於今日誠心奉祀…」即可。如果不是在尾牙當天的祭拜，下午1時至晚上7時仍為祭拜的吉時。

他也提醒，在拜土地公時也須留意重要習俗與禁忌，禁忌有三，須保持祭拜環境整潔、避免說不吉利的話，以及尾牙宴中雞頭朝向某位員工，暗示其將被解雇，因此通常雞頭不會出現在尾牙宴中，現代雖多被當成玩笑，但需留意場合，仍是忌諱。

此外，素食祭拜可用素三牲、甜品、糕餅、水果等代替，誠心最重要，而祭拜後的供品被視為被神明加持祝福過的物品，記得「食福（呷福氣）」務必分食或帶回給家人，特別是能帶來福氣財運的麻糬和花生。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。